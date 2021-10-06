銀保監會：穩煤價 防資金囤貨、哄抬價格
能耗雙控後，中國如何確保煤礦供應、穩定價格，受到關注。據中國銀保監會4日發布文件指出，為維護煤電行業和商品市場正常秩序，將嚴防利用銀行保險資金囤積居奇（指囤貨品）、哄抬價格的行為，保障經濟社會高質量發展。
銀保監會通知提出七點，包括提高思想認識和保障煤電、煤炭、鋼鐵、有色金屬等生產企業合理融資需求，以及嚴防銀行保險資金影響商品市場正常秩序、推動消費信貸規範健康發展、加強和改進信貸管理、做好機構排查工作和展開監管檢查等。
銀保監會指出，要助力做好保供穩價工作，嚴防利用銀行保險資金囤積貨物、哄抬價格。官方將督促銀行保險機構特別是開發性、政策性銀行，中國國有大型商業銀行，全國性股份制銀行，全力做好今冬明春能源電力保供金融服務工作，滿足能源電力供應合理資金需求。
同時，對符合支持條件的煤電、煤炭、供暖等企業建立快速響應機制，開闢綠色辦貸通道，優先安排貸款審批投放，確保人民群眾溫暖過冬。
地方層面，銀保監會將指導銀行保險機構積極配合地方政府，支持山西、陝西、內蒙古、新疆等煤炭主產區和重點煤炭企業增加電煤供應。支持鋼鐵、有色金屬等傳統產業改造升級，促進更多資金投向能源安全保供和綠色低碳發展領域，推進綠色高質量發展。
銀保監會指出，要嚴防銀行保險資金影響商品市場正常秩序，嚴禁挪用套取信貸資金或繞道理財、信託等方式，違規參與煤炭、鋼鐵、有色金屬等大宗商品投機炒作、牟取暴利。
此外，由於缺電嚴重，中國掀起保電力大作戰，中國國家鐵路集團有限公司消息指，國鐵集團將全力保障電廠存煤7天以上。目前，全中國363家鐵路直供電廠存煤平均可耗天數保持在14.4天。
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