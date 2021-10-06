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中國船隻入南海爭議區 馬來西亞召見中大使抗議

中國新聞組／北京6日電
就中國船隻進入有主權爭議的南海海洋經濟區一事，馬來西亞政府4日晚上召見中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖（見圖）表示抗議。(取材自中國駐馬來西亞大使館網站)
就中國船隻進入有主權爭議的南海海洋經濟區一事，馬來西亞政府4日晚上召見中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖（見圖）表示抗議。(取材自中國駐馬來西亞大使館網站)

中國船隻進入有主權爭議的南海海洋經濟區一事，馬來西亞政府4日召見了中國駐馬來西亞大使歐陽玉靖表示抗議。這是繼今年6月16架中國軍機出現婆羅洲島附近空域後，大馬當局第二次召見中國大使表達不滿。

自由亞洲電台報導，馬來西亞外交部在一份聲明中說，吉隆坡傳召了歐陽玉靖，「傳達馬來西亞的立場，抗議中國船隻，包括一艘測量船，在馬來西亞專屬經濟區的存在和活動」。外交部指責中國船隻在婆羅洲島馬來西亞部分的沙巴州和沙撈越州海岸的活動違反了當地法律和國際法。

今年6月，馬來西亞出動戰鬥機攔截出現在婆羅洲島附近的16架中國軍機，而馬來西亞在南海與北京有重疊的領土主張。馬來西亞指責中國侵犯了它的主權，而北京則說該次飛行是「例行訓練」。

馬來西亞與中國的關係一向友好，但最近因海上發生的緊張事件而受到影響，該海域是關鍵航道，據信還蘊藏著豐富的石油和天然氣。

大馬外交部的聲明說：「馬來西亞的一貫立場和行動是以國際法為基礎的，是為了捍衛我們的主權和我們水域的主權權利。」

中國對南海大部分海域提出了主權聲索，並在小島嶼和環礁上建造了許多軍事哨所，這些行動導致其他對該水域也有主權聲索的國家或地區，包括越南、菲律賓等抗議。

美國也派軍艦通過該水域，以維護國際公約訂明的航行自由權利，中國多次表達不滿。

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