我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

垂死的科技哥吉拉？紐時：臉書面臨生存保衛戰

拜登談判大師幻滅？紐郵：調升債限將向共和黨低頭

聯大談人權 中駐聯合國代表嗆美：不要錯上加錯

記者羅印冲／北京6日電
中國常駐聯合國代表張軍表示，美國出於政治動機編織罪名，對中國進行無理指責。(取材自環球網)
中國常駐聯合國代表張軍表示，美國出於政治動機編織罪名，對中國進行無理指責。(取材自環球網)

第76屆聯大4日繼續舉行一般性辯論，針對美國、德國等就涉疆、涉港、涉藏問題發表人權有關言論，中國常駐聯合國代表張軍發言反駁，強調中方堅決反對個別國家濫用聯合國平台蓄意挑起對抗，藉人權問題干涉中國內政，「正告美國趁早收起傲慢與偏見，不要在錯誤的道路上越走越遠，更不要知錯不改、錯上加錯」。

來源：YouTube

中美角力正在聯合國上演，據環球網報導，張軍表示，美國出於政治動機編織罪名，製造謊言，對中國進行無理指責。所謂新疆存在種族滅絕，這是美國上屆政府惡意炮製的世紀謊言。謊言重複1000遍還是謊言。美方說法毫無依據，根本目的是搞亂中國，阻撓中國的發展。

他並指，國際社會真正需要關注的恰恰是美國的人權狀況。美國選擇性地忽視印第安人血淚史、黑人奴隸剝削史，企圖將黑暗的過去埋葬在歷史當中。在美國，白人至上、歧視非裔、仇恨亞裔、伊斯蘭恐懼症等極端思潮氾濫不止，釀成數不勝數的悲劇。美國政府消極抗疫，眼睜睜看著70萬國民死於新冠肺炎疫情，還大搞疫情政治化、汙名化，企圖轉移國內矛盾，拖累全球抗疫合作。

張軍說，如果美國真的關心人權問題，就該放棄雙重標準和選擇性失明。他反問，為什麼不去看看加拿大寄宿學校中原住民兒童的遺骸？為什麼不向濫殺阿富汗平民的盟國士兵追責問責？為什麼對歐洲國家普遍歧視和迫害穆斯林的行為緘口不言？

他強調，世界需要對話而不是對抗，各國應選擇合作而不是製造分裂。正告美國及其追隨者們趁早收起傲慢與偏見，不要在錯誤的道路上越走越遠，更不要知錯不改、口是心非、錯上加錯。

美國 中國 聯合國

上一則

中國船隻入南海爭議區 馬來西亞召見中大使抗議

下一則

美國貿易代表戴琪講話凸顯美態度強硬 投資人惴惴不安

延伸閱讀

美多名記者LinkedIn中國頁面被封 籲調查與中共的聯繫

美多名記者LinkedIn中國頁面被封 籲調查與中共的聯繫
憂中國核武擴張？美國下令中止向中國企業運送核原料

憂中國核武擴張？美國下令中止向中國企業運送核原料
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
睽違7個月 蘇利文將會楊潔篪 討論拜習線上峰會

睽違7個月 蘇利文將會楊潔篪 討論拜習線上峰會

熱門新聞

全紅嬋搭過山車前對鏡頭開心比YA。（取材自微博）

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

2021-10-02 04:12
孫力軍。(取材自香港經濟日報)

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

2021-09-30 12:37
華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

2021-10-05 08:42
上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅。（取材自百度百科）

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

2021-10-04 09:30
周潔在「楊貴妃」中的劇照。（取材自豆瓣電影）

演活「楊貴妃」 旅美中國舞蹈家周潔去世

2021-10-03 01:50
公安部前副部長孫力軍。（取材自微博）

孫力軍握有不利習近平的機密？公安部令深挖

2021-10-03 17:25

超人氣

更多 >
拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」

拜登：和習近平討論台灣 雙方同意遵守「台灣協議」
中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族

中國前公安接受CNN專訪 坦承酷刑虐待新疆維族
華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看

華爾街日報社論：餘額逾600元銀行帳戶 IRS都想查看
不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅
時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺

時報廣場站推女乘客入軌 非裔女嫌被控企圖謀殺