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美國貿易代表戴琪講話凸顯美態度強硬 投資人惴惴不安

編譯劉忠勇／綜合6日電

美國貿易代表戴琪4日首度揭開拜登政府對中國貿易政策的端倪，顯示拜登政府將持續對中國保持強硬態度，不僅保留現有的懲罰性關稅，也未排除以擴大加徵關稅為對付北京的手段，將使投資人惴惴不安，也讓企業界渴求更多細節資訊。

戴琪在華盛頓對戰略與國際研究中心（CSIS）發表演講時表示，計畫未來幾天和中方展開直接而坦率的對話，討論中國落實美中第一階段貿易協議的情況，作為解決更多結構性問題並調整雙方關係的「起點」。

如此看來，拜登雖然批評過前任川普政府的急進做法，但美中貿易協議仍然是「川規拜隨」，也會繼續維持現有關稅。

Matthews亞洲公司策略師羅斯曼（Andy Rothman）形容，戴琪對陸貿易政策的談話令人失望且費解，拜登政府既認為第一階段貿易協議未解決根本問題，卻又讓協議維持下去。

羅斯曼認為，拜登政府選擇加倍堅持落實美中貿易協議，著重採購清單、而非中國結構變革的做法，同時又維持現有關稅措施，將讓美國持續付出代價，對北京也難以施加壓力，「這種做法會升高雙邊政治緊張，影響投資人信心，對中國經濟影響不大」。

另一方面，戴琪也保留以301調查對中國產業補貼政策施壓的可能性，表示「會檢視所有可行工具」，也讓企業界擔心加徵關稅會成為常態。

中國 拜登 關稅

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