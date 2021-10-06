拜習峰會有望？ 拜登要裡子 習近平要面子

中國國家主席習近平2012年2月訪美，曾在白宮與時任美國副總統拜登握手。（路透資料照片）

白宮國安會5日宣布，國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)下周將在瑞士蘇黎士，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪見面，主要落實美國 總統拜登 與中國 國家主席習近平月前電話會談達成的共識。但外界猜測，兩人可能著手在安排美中元首高峰會。

楊潔篪與蘇利文是兩國元首身邊最重要的外交幕僚，要見面其實可以在中國或美國，刻意選擇歐洲瑞士，又是幾個月前美俄領導人峰會地主國，不禁引人聯想。

蘇利文5月25日和俄羅斯國家安全會議秘書長帕特魯舍夫在日內瓦會談，為6月17日拜登與俄羅斯總統普亭的會談做準備，當時兩位國安最高幕僚視察了會談地點：日內瓦湖邊的拉格蘭奇別墅。

同樣的，如要舉行高峰會，按慣例，地點應已確定，在蘇利文與楊潔篪到達瑞士前，應該已有維安、防疫、通訊等幕僚人員勘查作業完畢，等待兩人最後確認。

在6月底拜登訪歐回國後，美國就積極安排拜習會，原本最方便的場合是在羅馬G20峰會期間的場邊高峰會，但中國8月底就放消息，稱由於疫情嚴峻，領導人不便出訪，所以10月底的G20高峰會，習近平將以視訊出席致詞，原本美方期盼的場邊高峰會也隨之泡湯。

但外界都清楚，主要因素是美中關係處於谷底，擔心屆時無話可談，無協議可簽，而且G20峰會參加者多是美國盟友，中方擔心美國有主場優勢，大家會聯合起來對付中國，所以不如不去。

★拜習通電話 會談露契機

但一個月前，拜登主動致電與習近平通了90分鐘的電話，基本上促成了美中在氣候減排與釋放孟晚舟兩件事上的合作，加上事先與事後的幕僚作業，雖然沒有公布詳情，但雙方應該談到很多實質議題，其中就包括經貿議題。

在美國貿易代表戴琪4日就拜登政府中國貿易政策的演講中，雖然不排除對中國動用301調查與懲罰性關稅，但強調不尋求激化與中國的貿易緊張關係。

戴琪預告了幾天內將與中方從事貿易會商，本來外界認為這是個強硬表態，但可能有高峰會的消息出現，現在普遍認為中方將認真看待，雙方可望在高峰會簽署協議，這將是拜登政府未來對華貿易政策的起點。

其實自從拜習通話後，美方一直維持沉默，只承認兩位元首曾談到孟晚舟與另外兩位加拿大「人質」的處境，反倒是中方一直在催促美方，要落實「兩國元首通話精神以及拜登總統作出的有關承諾」，並且要美方「相向而行」。

沒有一場高峰會來鞏固，雙方合作精神很容易煙消雲散，如果習近平不參加今年10月底羅馬G20，今年亞太經領袖會議已改為線上，雙方見不到面，最快要等到明年G20峇里島高峰會，屆時離美國11月期中選舉及10月中共20大太過接近，高峰會將受國內政治干擾。

★拜登內政陷困境 找外援

不可諱言，拜登過去的中國政策延續許多川普的政策，因為拜登在參眾兩院僅有些微多數，外交政策必須建築在兩黨一致的「反中共識」之上，但現在共和黨進選舉模式，不僅瞄準明年期中選舉，更企圖在2024年拿回白宮，過去的外交共識開始崩潰，共和黨不僅痛批拜登的阿富汗撤軍，也譏諷拜登政府對中國過於軟弱。

愈來愈多國內問題讓拜登在國內政策寸步難行，相對容易的是從國際合作尤其是美中合作，找到新動力來推動自己的議程，拜登要的是美中合作的裡子，而習近平要的是美國尊重中國的面子。

如果在瑞士舉行拜習高峰會，對習近平來說是面子十足；首先，大家會聯想到6月拜登與普亭在日內瓦會晤，在瑞士會晤，等於是美國在事實與象徵上，都把中國地位提升到超強層次，習近平個人聲望與國家榮譽，都上一個台階。

★中南海 或許應反向考慮

其次，美國願意與中國單獨高峰會，意義當然比在羅馬G20場邊會晤更重要。羅馬的場邊雙邊會晤可以多達百場，吵雜有如菜市場，不能彰顯美中關係的重要。最後，如果考慮到防疫，單獨的場地當然要比G20控管來得更容易，這也可替之前疫情的藉口解套。

高峰會登場前都有變數，中國內部也會爭辯，是否為了面子失了裡子；不過，中南海或許應該反向考慮，習近平如果錯過與拜登高峰會，將錯過穩住對美關係的機會。