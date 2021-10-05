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河南美女代表馮琪雅境外藏富 上榜「潘朵拉文件」

中國新聞組／北京5日電
上海棋森投資控股股份有限公司董事長馮琪雅。（取材自百度百科）
上海棋森投資控股股份有限公司董事長馮琪雅。（取材自百度百科）

國際調查記者聯盟（ICIJ）公布「潘朵拉文件」，揭露全球數百名政要和富豪境外隱匿財富情況，香港前特首董建華、梁振英以及中國全國人大河南省代表馮琪雅3名中、港名人，都榜上有名。其中今年47歲馮琪雅的敢言作風，加上顏值高，「潘朵拉文件」公布後，在中國格外受到注目。

擔任上海棋森投資控股股份有限公司董事長的馮琪雅，2013年到2017年是河南省人民代表大會代表，2018年當選第13屆全國人民代表大會河南省代表。

先前有媒體報導，1974年出生的馮琪雅不但顏值高，在全國兩會上的提案也讓人眼睛為之一亮，包括建議恢復強制婚前健康檢查、打擊白領犯罪與防範貪腐等都引起熱烈討論。

這次的潘朵拉文件顯示，馮琪雅2016年在英屬維京群島成立名為Linkhigh Trading Ltd的公司，目的是投資美股。根據公司相關文件，公司資產價值約200萬美元，來自馮琪雅的房地產事業。

在公司成立時，馮琪雅曾是瑞士信貸銀行（Credit Suisse）客戶，銀行方面向她表示「透過我們執行的交易不曾引起任何投訴」。離岸信託供應商恒泰信託（Trident Trust）一名員工指出，馮琪雅是一名政治公眾人物，有必要更進一步接受合理檢視。

Linkhigh Trading有向美國證券管理委員會（SEC）登記在案，但SEC紀錄顯示公司似乎沒在運作。ICIJ多次尋求答覆但都未獲馮琪雅回應。

「紐約時報」指出，列名潘朵拉文件不一定代表這些政要和富豪從事不法，但因這揭露某些政治領袖能在多大程度上避免財富遭課稅並逃避公眾問責與審查，仍值得外界關注。

潘朵拉文件 河南 投資

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