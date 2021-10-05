不返回加拿大了？ 孟晚舟出售溫哥華2豪宅

華為財務長孟晚舟返中後，出售加拿大豪宅。（路透）

華為財務長孟晚舟 9月24日獲釋後、25日返回中國 。在她離開加拿大 兩日後，其兩間位於溫哥華的豪宅隨即掛牌出售，價值高達1820多萬加元（約1445萬美元）。孟晚舟出售溫哥華豪宅是否與她不再重返加拿大有關，引人猜想。

自由亞洲電台報導，當地土地文件顯示，孟晚舟於2009年以市值273.8萬加元購入位於4005 28TH AVE的豪宅，現以455.5萬加元出售。該物業占地6760平方尺。

據悉，2018年12月於孟晚舟保釋前兩日，上址曾有男子報案稱三名可疑人士試圖闖入，不過破門不遂後逃走。

孟晚舟其後於2019年搬入著名傳統豪宅區Shaughnessy。該區於2018年的成交價估計為1329.4萬加元，現時以1365.4萬加元賣出。該物業面積逾2萬平方尺，單計房屋已有8170平方尺。

孟晚舟曾在保釋聽證會上，強調與溫哥華的關係長達15年，她亦曾移民加拿大，不過2009年拒絕了加國的永久居留權。但她與家人曾一直在溫哥華長住，與前夫所生的二兒子，及與現任丈夫劉曉棕所生的女兒，都曾在溫哥華就讀，溫哥華的豪宅是一家人的避暑勝地。

孟晚舟丈夫劉曉棕曾被報導想以該兩個物業，作為孟晚舟被拘留的的保釋金。而孟晚舟今次出售物業，未知是否與不再重返加國有關。

法廣網指出，孟晚舟25日搭機凱旋迴中國，被當局捧為民族英雄。孟晚舟的故事也被小學選進教育學習課本，但在官媒大力宣傳之下，卻也無意間讓很多中國民眾知道了孟晚舟在加拿大有家有房、很有錢，與外傳她在加拿大受刑受苦的說法有很大距離。