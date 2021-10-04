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德國第一起 中企收購漢堡CTT碼頭

中國新聞組／北京4日電
漢堡CTT碼頭。（取材自觀察者網／漢堡駐中國聯絡處）
漢堡CTT碼頭。（取材自觀察者網／漢堡駐中國聯絡處）

9月下旬，漢堡港口與物流公司（HHLA）與中遠海運港口公司完成了投資漢堡CTT碼頭的談判。中遠海運港口公司將收購CTT碼頭35%股份。「這是中國企業第一次收購德國碼頭，德國目前其他的海港碼頭還沒有來自中國的投資」，HHLA亞太首席代表安克說。

第一財經報導，收購CTT碼頭後，中遠海運成為首家收購德國漢堡港股權的外國運營商。此前，中遠海運已收購了希臘比雷埃夫斯港。

CTT碼頭是HHLA在漢堡港的三個集裝箱碼頭其中之一，共有四個泊位和14個高架起重機，能夠服務20000標箱船隻。碼頭擁有屬於自己的五條鐵路運輸鐵道， 運輸站服務於歐洲各地內陸。

安克介紹，早在1982年就有中國貨物停靠CTT碼頭，此次收購前，CTT一直是中遠海運在歐洲的主要碼頭，「目前CTT 服務於中遠海運港口兩支遠東航線，一支地中海航線，和一支波羅地海直線運輸服務」。

HHLA董事長翟智拉（Angela Titzrath）表示，海運行業正在經歷巨大的變化。在這樣的情況下長期穩定的合作關係是非常重要的。這幾年來CTT碼頭已發展成為中遠海運航線的一個重要樞紐。在這個基礎上HHLA和中遠海運港口在保證漢堡港和CTT碼頭在中歐貿易中起到重要的作用。

除了擁有與中國合作的經驗外，安克認為，雖然在漢堡港眾多碼頭中，CTT的規模不是最大，但管理模式和體系使得CTT的效率優勢顯著。而且，他強調CTT碼頭未來吞吐量擴大的可能性，這也是CTT碼頭發展的一大優勢。

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