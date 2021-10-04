俄羅斯伸援電荒 對中國輸電量增加1倍

中國多地出現缺電危機，俄羅斯伸出援手，10月起增加對中國的供電。圖為內蒙古鄂爾多斯市的一個電廠。（新華社）

近期，中國 東三省出現煤炭短缺的現象。面對電力缺口，中國除了限電停產的措施外，也尋求外部支援。路透報導，俄羅斯 電力出口企業巨頭Inter RAOIRAO.MM在1日表示，應中國請求，該公司將把10月向中國供應的電力增加1倍。

Inter RAO表示，中國國家電網本周稍早請求該公司增加對中國北方省分的電力供應。Inter RAO 1日開始增加出口，10月對中國的出口將同比增長100%，較原定計畫增長90%。

該公司補充稱，所有三條俄中輸電線路都將用於供電，這三條線路每年能夠輸送高達70億千瓦時的電力，以期大大緩解中國東北三省的用電緊張局面。

美國之音引述俄羅斯塔斯社報導說，俄羅斯多年前就已開始經過黑龍江，也就是俄羅斯所稱的阿穆爾河向中國東北地區出口電能。雙方目前已完成大幅增加向中國出口電能的技術性磋商。

由於中國用電需求巨大，俄羅斯增加電能供應對目前的形勢僅是杯水車薪。而且由於俄羅斯官方的定價政策，向中國出口電能對電能國際公司來說利潤並不是非常豐厚。

除了電能，俄羅斯也在擴大對華其他能源和商品出口。

報導說，俄羅斯天然氣 工業公司9月初表示，將繼續增加對中國的管道天然氣出口數量。8月26日，經「西伯利亞力量」管道對中國的天然氣供應量今年第4次破紀錄，當天的天然氣出口數量比合同規定多出了5%。

俄羅斯能源部9月初說，俄羅斯增加了對歐洲和對中國的煤炭出口。今年前半年，俄羅斯對中國煤炭出口數量按年增長1.5倍。