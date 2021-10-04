冬季用煤偏緊 中國掀搶煤潮 捧錢也買不到

運煤車在煤山中拉煤。(取材自北京青年報)

中國 近來大規模限電引發民怨，中國官媒引述業內人士表示，限電背後是飆漲的煤炭價格導致火電廠發電愈多愈虧，自然就不願意發電，企業捧著錢還買不到煤，形成嚴重供需失衡；而限電帶動相關產品的漲價效應也已浮現。報導稱，新增產能釋放還需時間，冬季用煤可能仍偏緊。

官媒中新社引述業內人士分析，本輪停電、限電的主要原因是供需失衡。一方面，當前中國煤價正處於歷史高位，受煤炭緊缺、煤價高漲、煤電價格倒掛影響，不少省分出現供電緊張局面；另一方面是用電需求猛增。

外電報導，由於中國瘋搶煤以確保供電穩定，基準的亞洲燃煤價格上周已漲至每公噸203.2美元，改寫歷史新高。全球能源供應吃緊，對全球最大燃煤生產地兼消費國的中國打擊尤為沉重。先前發生多起煤礦意外事故，當局加強安全控管，豪雨等問題又阻礙了印尼、澳洲 、哥倫比亞、南非等國出口煤炭至中國，使問題雪上加霜。

目前，中國電煤供應持續偏緊，電廠存煤明顯偏低，預計迎峰度冬期間電煤供應前景不容樂觀。

廣東一間發電企業負責人表示，現在火電每發一度電就要虧損七八分錢（人民幣，下同），若機組全開，電廠一天虧損上百萬元。

「一點庫存都沒有，出煤就被拉走，早就不敢接新的訂單了。」北京 青年報引述西部一家中型煤礦的銷售經理李中駿說，其實自今年5月有很多人已經來找他要煤，他當時馬上就意識到缺煤了，沒想到煤價一路漲破千元。

山西一家煤炭公司的法定代表人石東磊也在4月時就感覺到了煤炭市場漲價的苗頭。現在即使一噸動力煤價格超過2000元，東北一家電廠負責人仍毫不猶豫地說「有煤就要」，「價格不是問題」。

報導引述廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強表示，煤炭價格上漲的根本原因是供需倒掛，「電力需求增長太快，供給跟不上。」最近大宗商品也都在漲，油漲，氣漲，煤炭當然也會漲。

中金公司指出，長期來看，隨著新增產能的投放和需求逐步回到正常水平，極端供需錯配的局面將可扭轉。

限電對企業生產的影響已逐步浮現。浙江紹興的紡織業者因生產不及，下游產品價格可能應聲上漲。界面新聞報導，浙江省紹興市柯橋區是最早實施「能耗雙控」地區之一，由於產能受限，成本提高，柯橋區的印染費每噸約上漲了1千元，也將影響下游產品的價格。