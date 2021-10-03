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遊客出不了國 法媒：中國讓全球旅遊業成了孤兒

中國新聞組／北京3日電
中國國內旅遊火熱，法國媒體感嘆全球旅遊業卻成為了孤兒。（取材自觀察者網）
中國國內旅遊火熱，法國媒體感嘆全球旅遊業卻成為了孤兒。（取材自觀察者網）

新冠疫情讓世界各國普遍施行封鎖邊境政策，國際旅遊連帶慘遭「冰封」。法國世界報日前刊出的一篇文章，關注中國國內旅遊的情況及其對全球旅遊業的影響。相關文章的標題是「中國國內遊讓全球旅遊業成為了孤兒」。

法國廣播電台報導，在9月19日起的三天中秋假期期間，中國人的出行人次達到8800萬，是疫情前2019年的87%。旅遊支出達到370億元人民幣，是2019年的79%。不過中國人疫情後的出行有了新的特點，那就是傾向於選擇本地旅行，而且只是在最後一刻才預訂。

報導引述法國世界報日前的文章指出，在疫情前推動全球旅遊業增長的1.5億中國遊客現在正在中國國內旅遊。他們什麼時候才能重新開始國際旅遊，尤其是來法國旅遊呢？文章援引業界人士的話說，恐怕這還需要好幾年的時間。

文章表示，今年像2020年一樣，中國人基本上只能是國內遊，而且出行的數量將大幅下降，不過中國人出遊的願望一點也沒有降低，一些國內的機場，如廣州和成都機場，其繁忙的程度不亞於杜拜、倫敦或者是巴黎機場。從2020年夏天開始，中國國內旅遊業就已經幾乎恢復到了疫情爆發前的水平。

多家民意調查顯示，中國人出國旅行的意願很弱。大多數受訪者都為他們恢復出國旅行設定了三個先決條件，這就是：政府同意出國、目的地國家的新冠病例數減少到零，還有就是，不論是抵達目的地國家的時候還是返回中國，都不需要隔離。

旅遊業專家認為，由於衛生原因、由於組織上的原因以及地緣政治的原因，一開始，東南亞將是中國人唯一考慮的目的地。龍途旅遊諮詢（Dragon Trail）的一位負責人說：「『與病毒共存』的概念在中國實在是不普遍。」中國人對目的地國的衛生狀況的評價與疫苗接種率無關，而是和新病例數量相關的。”

報導指出，旅遊線路上是否有接觸人數的限制、東道國是否需要戴口罩、人口的低密度等問題也都是中國人出境旅遊要考慮的因素。而這些都是歐洲的弱勢，從中國的角度來看，歐洲未能一致認可中國的科興疫苗和國藥疫苗，也是歐洲的缺陷。

中國 疫情 疫苗

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