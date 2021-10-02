澳洲宣布承認中國科興疫苗 鋪路迎留學生

澳洲藥品管理局建議將科興疫苗列為「被承認的疫苗」。（取材自新華網）

澳洲 總理辦公室網站1日發布新聞稿表示，澳洲藥品管理局（TGA）公布了對中國科興疫苗 、印度血清研究所生產的AZ疫苗提供的保護數據之初步評估，建議將這兩種疫苗列為「被承認的疫苗（recognised vaccines）」。為施打這些疫苗廠牌的外國旅客及留學生入境鋪路。

新聞稿指出，承認這兩種疫苗具有「里程碑意義」，這使得更多在澳洲境外接種這些疫苗的澳洲公民能夠盡快回國。據了解，已接種「被承認的疫苗」的人士將能夠更加便捷地入境澳洲。

界面新聞報導，澳洲宣布某一新冠疫苗為「被承認的疫苗」，與是否批准其在澳洲用於疫苗接種的監管決定是分開的。 TGA尚未批准在澳境內接種上述兩種疫苗。TGA批准在澳洲使用的疫苗，包括輝瑞/BioNTech、AZ、莫德納 及嬌生（強生）疫苗。

另據環球網引述澳洲人報報導，澳洲總理莫里森1日宣布，隔離計畫的下一階段將允許已經全面接種了TGA批准或認可的疫苗的澳洲公民和永久居民，僅進行為期7天的家庭隔離。而對於未接種疫苗或未接受TGA認可的疫苗接種的旅行者，則將需要進行14天的強制管理下的隔離。