無預警停電受不了 上海3000美商促當局管好用電

中國大規模限電，讓美企叫苦連天。（路透）

中國 近來的限電限產措施也重創了在華的美國 企業。上海美國商會（AmCham）主席季愷文（Ker Gibbs）表示，大規模無預警限電導致在當地營運的美企商機流失、訂單取消、材料浪費甚至引發安全顧慮，商會已代表3000多名會員與上海當局協商，希望官方能妥善管理用電並糾正問題。

「他們（美企）實際上是在斷電前1、2個小時才被告知，這種無預警或突然斷電的方式將傷害設備，甚至引發安全議題。」南華早報引述季愷文說，中國近期大規模限電措施，有點像是回到2010年之前，系統性電力不足的糟糕的時期，美企必須因此減少一些尖峰時段的產量，或是轉移至其他工作日或不同時段工作，這已造成他們與海外營運有關的複雜供應鏈受到干擾並產生了損失。

他表示，上海美國商會有約3000多名會員，目前已針對如何減緩停電對美企造成的衝擊，展開與地方政府的協商；他們相信當局能糾正問題，讓美企重回到正常的營運軌道，希望政府能提供更好的協調、更早的通知和更好的溝通，讓用電獲得更好的管理效能。

季愷文並說，如果沒有補救政策，限制煤炭價格，商會認為第四季可能出現更大規模的電力短區，嚴重程度要視冬季氣溫而定。他並表示，上海美國商會支持調漲電價，寧可價格高，也要電力足，替代方案是使用柴油發電機，但柴油發電機的污染更高，價格也更昂貴。

另德國之聲報導，中國缺電危機持續，遼寧、黑龍江和吉林三省限電情勢嚴峻，有部分工廠先停工或減產，也有小型企業改用柴油發電，這也使得柴油發電機的租金 價格翻倍。

報導引述一家專門出租獨立式柴油發電機的公司經理翟俊旺（音譯）說，最近幾天來租發電機的人暴增，導致租金翻倍，但庫存非常有限。多數向他租用發電機的小工廠都在面臨虧損。瀋陽有間鋼鐵配件廠的員工則說，他們在過去幾天工廠都沒開，因為還沒有租到發電機。