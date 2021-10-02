裁員、限電… 美媒：不少中國人「十一」選擇躺平

中國空軍八一飛行表演隊在中國航展上進行飛行表演，以彩煙祝賀中國「十一」。（新華社）

昨天是中共建政72周年，美媒形容首都北京 保安嚴密，街道冷清，並引據一項十一的感言調查稱，不少中國 民眾無法為此感到自豪。有民眾稱想出遊，但企業大規模裁員 ，口袋沒錢，只能「躺平」；有網民以「電閘一拉文明世界就拜拜了，要如何自豪」諷刺近來的限電；也有網民稱國家有力量，深感驕傲。

十一這天，自由亞洲電台報導，各地警方全面啟動大數據中心，通過監控鏡頭、臉部識別系統，實時掌握各地信息，估計全國有上億個監控鏡頭全面監控；首都北京街頭有眾多警車和便衣人員巡邏，以致街道冷冷清清，但各居民大院或馬路兩側的民居，均在門口插上五星紅旗。

昨天是「十一黃金周」假期第一天，北京、上海、四川及湖北等地民眾紛紛外出度假。報導引述湖北居民任先生說，他選擇在這天「躺平」。他說，湖北省商務廳搞了一個消費券要大家搶，但老百姓似乎錢包裡都沒甚麼錢，「沒錢，購甚麼物啊？」。

武漢居民劉先生說，在企業大規模裁員的背景下，普通百姓很少有錢去旅遊。老百姓口袋裡沒錢，假期要加班，放假的只是公職人員，「底層民眾都在上班，去哪裡消費？」。至於各風景區客房均被訂滿，劉先生認為這並不奇怪，因為事業單位、大型國企、央企、教師等都放假。

自由亞洲電台並引述前兩天通過推特平台邀中國民眾發表對十一的感言稱，這次民意調查主題是「做為中國人，您感到自豪嗎？」，但多數留言的網民表示無法為此自豪。

有網民留言「「是一個中國人的自豪點在哪裡？電閘一拉文明世界886（「拜拜了」諧音）」，「沒有自豪，只有『自嚎』，嚎叫的嚎，遇到問題無解只能自己哀嚎」，「自從我泱泱大國，可以隨意有權戳瞎五眼聯盟的眼睛的時候，我就開始自豪了，走在外國的街上都硬氣了」；也有網民稱「人民有信仰，民族有希望，國家有力量」，為什麼不自豪？