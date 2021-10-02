觀察站／美中對抗本質不變 競合進一退二

習近平與拜登第二次通話的諸多細節不為外界所知，影響卻逐漸浮現。圖為2013年習近平（右）與時任美國副總統拜登握手。（路透）

9月中美關係似乎沒有重大變化，美國 仍然維持過去競爭與對抗的基調，包括宣布美英澳三國AUKUS安全同盟，舉辦四方安全對話高峰會等，但是美中之間卻有幾項合作，舒緩了劍拔弩張的氣氛，這要怎樣解釋？值得有一個全面的評估。

合作的開始，當屬9月9日拜登 與習近平90分鐘的電話，這是拜登當選後，兩人的第二次通電話，第一次屬恭賀客套性質，但這次的電話，是在雙方關係惡化到極點之際，由拜登主動致電，加上事先與事後的幕僚作業，雙方應談到很多實質議題，但是事後記者會與新聞稿，都語焉不詳。

唯一確認的是，雙方談到了孟晚舟的釋放，中方外交部說：「中美兩國元首通電話時，就中美關係和雙方關心的有關問題進行了非常坦誠、深入、廣泛、戰略性的溝通和交流。習主席就孟晚舟事件，明確闡明中方立場，要求美方盡快妥善解決」；而白宮發言人則強調，拜登要求釋放兩位加拿大人，「兩位領導人提到了這些人（孟晚舟與兩位加拿大人康明凱及史佩弗）的案例，但沒有進行任何交涉。」

習拋限煤善意 美方是否領情？

電話中有沒有明確的交涉，外界不得而知，但是大家都看到，電話後，習近平先在聯合國大會上公開承諾「不再新建境外煤電項目」，首先拋出對美國的善意，這其實是要承擔相當國內政治風險，他所在意的是，美方是否領情？

安排孟晚舟緩起訴獲釋回國，則是拜登要冒相當的政治風險，由於這牽涉到引渡法律，政治力不得介入，所以美方不可能大張旗鼓談這件事，但據《金融時報》透露，之前美國副國務卿薛曼訪問天津時，就與外長王毅就此事成立工作組，著手安排法律細節，等到加拿大大選結束，才是較適當的時機。

這是外交中典型的「你搔我的背，我撓你的癢」的互惠，拜登政府非常在意全球減排目標，而孟晚舟則是中國 政府最在意的「人質」，可是兩國最忌諱的，是把這兩件事連在一起。

共和黨議員對此大加批評，認為拜登對中國大陸軟弱，但這反映目前美國的中國政策正面臨轉型關頭，過去建築在「反中共識」上的兩黨一致外交政策開始崩潰，共和黨進入選舉模式，企圖2024年拿回白宮，不僅批評拜登的阿富汗撤軍，也批評他的中國政策。

拜登受困內政 不想刺激北京

這兩周白宮都忙於國內議題，最緊急的當屬聯邦政府即將關門，好不容易通過緊急預算，讓政府能夠維持到12月初，可是舉債上限若到10月中旬沒有達到協議，美國公債債信岌岌可危。

僅是政府一般預算，拜登上台後所推動的1兆美元基礎建設方案，及3.5兆美元的一攬子刺激方案，現在都出現問題，共和黨基於與中國競爭，同意基礎建設案，但對3.5兆的景氣刺激方案有意見。

這個刺激景氣方案是在醫療保健、教育和氣候變遷投入更多資金，民主黨視為贏得2022年期中選舉的決定性因素，黨內激烈左派堅持要連同基礎建設案一起通過，但共和黨認為這是變相買票，堅持擋下，雙方已僵持月餘，更麻煩的是民主黨的溫和派，也贊同共和黨的主張，認定這方案不切實際，要求減半。

拜登不僅要面臨敵對的共和黨、不肯妥協的民主黨左派，還有掣肘的黨內溫和派，焦頭爛額可想而知，偏偏這時還發生，海地難民群聚美墨邊境，而執法人員騎馬以繩索鞭打，畫面引發國內大譁。

越來越多的國內問題，讓拜登在國內政策寸步難行，相對容易的是從國際合作、尤其是美中合作，找到新動力來推動自己的議程，所以電話會談後，他在聯合國發言、在四方會談高峰會，都很謹慎，不提台灣海峽、不提中國，國安會印太總監坎伯甚至突然取消了四方對話峰會的會後吹風會，避免刺激中國，現在財政部長葉倫與商務部長雷蒙多都表示想訪問中國大陸，外界猜測貿易談判將上馬，期待會有更多合作。

美有自身利益 我防戰略急轉

但有人認為，無須過分誇張合作趨勢，兩國此時僅僅達成管控分歧共識，建立護欄，避免跌入熱戰，也就是進一步（合作）、退兩步（繼續競爭），對抗的本質和態勢沒有改變，即使孟晚舟被釋放，華為也會繼續被美緊盯，對中國的科技管控與打壓還會繼續。

無論如何，其他國家，尤其台灣，要提防美國的戰略急轉彎，在拜習通話後，台北經歷過一次震撼，改名之議被美方人士「見光死」，最近法國也有被美國背後插刀的經驗，更不要仰賴美國政府有多少親台人士，國務卿布林肯曾是頭號親法派，緊要關頭連給巴黎招呼都不打，法國總統馬克宏最近呼籲，美國可以有自己戰略利益，但是歐洲不要太過天真，甚至犯下嚴重錯誤，他其實講的是法國，也講的是台灣。