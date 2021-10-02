不甩AUKUS 印度外長肯定中國崛起

「印度教徒報」報導截圖。(取材自環球網)

儘管中印兩國在邊界問題爭議不斷，但印度 外長蘇傑生1日談及應對「中國 崛起」時，很實際的指出「我們所有人都必須做出的雙邊選擇。我們每個人都與中國有著非常實質性的關係」，「在許多方面，中國如今在國際經濟中扮演著如此重要和突出的角色，我認為這些關係相當獨特是很自然的」。這樣的觀點，對於甫結盟AUKUS的美、英、澳，可能都「不愛聽」。

環球網引述「印度教徒報」報導，印度外交部長蘇傑生10月1日參加了一個名為「美國 印度戰略伙伴關係論壇」的團體組織的討論，在回答前美國駐印度大使弗蘭克·維斯納的問題時，他談到了 「如何應對中國崛起」的問題。他認為中國如今在國際經濟中扮演著重要和突出的角色，每個人都與中國有著非常實質性的關係，進一步必須做出「雙邊選擇」。

蘇傑生亮出這一觀點之際，美國、英國和澳洲才建立了軍事小集團AUKUS，多方都認為這是針對中國。而且印度同這三個國家中的兩個——美國、澳洲，加上日本一起構成了四方安全對話（QUAD）。

蘇傑生當天還為「四方安全對話」說好話，宣稱其是為了事，而不是為了針對某個國家。他辯稱諸如四方安全對話的對話正常化是重要的，並不意味著「拉幫結派」，而是「國際秩序的自然演變」。

中國外交部發言人趙立堅日前表示，中方一貫認為，任何地區合作機制都不應針對第三方或損害第三方利益。搞封閉、排他、針對他國的小圈子違背時代潮流，與地區國家的願望背道而馳，不得人心，注定不會得逞。