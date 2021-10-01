洩密美？ 孫力軍被雙開 「妄議黨中央」罕見700字通報

孫力軍。（取材自微博）

中紀委國家監委昨天通報，公安 部前黨委委員、副部長孫力軍因嚴重違紀違法，遭開除黨籍、公職。通報中罕見地羅列了孫力軍多項罪行，措辭極其嚴厲，包括他曾製造散布政治謠言、私藏私放大量涉密材料等。外傳孫力軍被雙開與他將中國的新冠疫情 機密洩露給美國 有關，但未獲證實。

孫力軍今年52歲，山東青島人，澳洲新南威爾士州州立大學公共衛生和城市管理專業畢業，公共衛生碩士學位。2018年3月49歲時成為當時最年輕的公安部副部長，是國安系統少數有留學背景的高官。2020年4月19日被查。

北京青年報「政知道」報導，在孫力軍被雙開的700字通報中，有幾個罕見的細節。其一，從落馬到雙開，孫力軍一案共歷時17個月，相較十九大後被查的5個「警虎」，從落馬到雙開超過1年的只有孫力軍一人。

其二，孫力軍的通報內容，措辭極其嚴厲，且不少說法是首次出現。包括從未真正樹立理想信念，背棄「兩個維護」，毫無「四個意識」，政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲，妄議黨中央大政方針，製造散布政治謠言，陽奉陰違，欺上瞞下，撈取政治資本。

「從未真正樹立理想信念」是第二次出現在「老虎」的通報中。另外還出現了「毫無」、「極度」這樣的字眼——毫無道德底線，大搞權色、錢色交易；極度貪婪，大肆進行權錢交易，非法收受巨額財物。以及「在黨內搞團團伙夥」的措辭。

通報也罕見出現了「成夥作勢控制要害部門」說法。通報稱，孫力軍為實現個人政治目的，不擇手段，操弄權術，在黨內大搞團團伙夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成夥作勢控制要害部門，嚴重危害政治安全；並大肆賣官鬻爵、安插親信、布局人事，嚴重破壞公安政法系統政治生態。

通報中還提到，孫力軍狂妄自大，恣意妄為，大搞特權，在抗擊新冠疫情一線擅離職守，私藏私放大量涉密材料，長期搞迷信活動；使用公安偵查手段對抗組織審查。且在黨的十八大後變本加厲，性質特別惡劣，影響極壞，應予嚴肅處理。

孫力軍是疫情期間中央赴湖北指導組的成員之一，他在武漢曾牽頭具體負責轉運和收治工作。