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武漢封城「失聯」公民記者 陳秋實突現身

中國新聞組／北京1日電
2021年9月30日，與北京格鬥健將徐曉冬（右）一同出現在YouTube、失蹤一年半的公民記者陳秋實（左）。（視頻截圖）
2021年9月30日，與北京格鬥健將徐曉冬（右）一同出現在YouTube、失蹤一年半的公民記者陳秋實（左）。（視頻截圖）

2020年1月23日武漢封城時，前往採訪的律師出身的公民記者陳秋實不明原因「失聯」。昨天，陳秋實突然現身北京格鬥健將徐曉冬直播節目，有報導形容他「面容明顯瘦削」，談到這1年8個多月到哪去了，他意有所指的說，「我經歷了很多的事情，有的能說，有的不能說，我相信您都懂」。

法廣報導，陳秋實現身北京格鬥健將徐曉冬直播節目，談到當時為什麼不顧個人安危前進武漢時說，2003年的非典疫情與本次新冠疫情的爆發，都是因為對於事實的隱瞞，他認為不能一錯再錯，至少要把真實的信息傳遞出去，所以他探訪了武漢多家醫院、殯儀館、居民區，並將自己拍攝的視頻發布在互聯網上。

陳秋實當時在視頻中流露，接到過很多警告電話，「隨時準備被當局帶走」。2月6日晚間，在探訪武漢新落成的方艙醫院後，陳秋實與外界失聯。 

昨天，陳秋實的帖文在推特廣泛轉發，許多人不敢相信他出現了，徐曉冬通過直播證實這是真事。陳秋實稱自己計畫在2021年12月31日跨年夜，組織一場慈善搏擊比賽；還告訴大家他的抖音號。但網民很快發現他的抖音號已被「秒封」。 

報導形容陳秋實面孔略顯滄桑、疲憊，給人一種經歷大難的感覺。陳秋實承認自己「身體狀況很差」，「在過去的1年8個月中，我經歷了很多的事情，有的能說，有的不能說，我相信您都懂」。

至於為什麼要組織慈善搏擊比賽，陳秋實說：「在我生命的至暗時刻，是搏擊運動拯救了我。拳擊和巴西柔術不僅給了我健康的身體，也幫助我成功擺脫抑鬱症的困擾」，所以協助推廣搏擊運動，並將把個人比賽的全部收入捐贈給聯合國婦女兒童基金會。

陳秋實並介紹自己在北京的生活。他說，在自己最困難的時刻，「冬哥（徐曉冬）從來沒有忘記我」，「訓練拯救了我」。最後他說：「過去的事情都會過去，好日子回來」。

武漢 北京 疫情

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