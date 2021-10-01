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BBC前高層入職華為 發布公司門口自拍

中國新聞組／北京1日電
BBC新聞前高管加文·艾倫日前宣布自己已入職華為，並發布了在華為公司門口的自拍照。（取材自推持）
BBC新聞前高管加文·艾倫日前宣布自己已入職華為，並發布了在華為公司門口的自拍照。（取材自推持）

BBC（英國廣播公司）新聞前高管加文·艾倫（Gavin Allen），日前在領英宣布自己已入職華為，並發布了在華為公司門口的自拍照，受到注目。此舉似呼應華為總裁任正非8月12日曾在公司內部會議，做了題為「敞開胸懷，解放思想，敢於吸收全世界最優秀人才」的談話。

觀察者網報導，艾倫28日在領英寫著：「你好，華為，很高興今天能加入這家全球科技公司擔任執行主編。在經歷了20年漫長的中國之旅後，感覺這一切都是命中注定。我學過中國歷史，目前正在斷斷續續地學習普通話，我的大女兒在廣西出生。現在，作為一家世界級的信息技術公司的一員，我感到非常自豪。華為是真正重視合作和創新的公司，這是一種永遠的創造力。現在我沒有藉口不提高自己的普通話了...」

艾倫的領英簡歷顯示，他2004年起加入BBC到2021年9月離職，共有17年的BBC工作經歷。在這期間，艾倫擔任過多檔BBC新聞節目的負責人。

他在簡介中說，作為新聞委員會的核心成員和泛BBC高級執行集團的成員，他在BBC高層任職了6年。

觀察者網注意到，碩士畢業於劍橋大學歷史系的艾倫，於2020年完成了哈佛大學肯尼迪學院的學習項目。

在艾倫加入華為之前，9月1日，法國高等科學研究所（Institut des Hautes Études Scientifiques，簡稱 IHES）在官網上宣布，法國數學家、菲爾茲獎得主洛朗・拉福格 （Laurent Lafforgue） 正式加入華為技術法國公司。

9月27日，心聲社區披露的郵件顯示，在拉福格加盟前夕，華為總裁任正非8月12日在「敞開胸懷，解放思想，敢於吸收全世界最優秀人才」的會上強調，除了繼續招聘國內優秀人才（包括天才少年）的基礎上，要加大海外留學生和「高鼻子」人才的招聘力度，其他國家在歐美讀書和工作的人才也在考慮範圍之內。

為此，任正非特意做了幾點工作部署：一是在集團的人力資源部特別設置高級人才定薪科，對高級人才給出有足夠吸引力的薪酬包；二是海外研究院所要轉變為人才招聘所，承擔為公司招賢納才的責任和使命；三是重新定義面試考核的標準，不簡單以職級作區分，標準可以一人一議；四是在上海淀山湖基地建立國際人才社區，配套合適「高鼻子」人才生活和語言的良好環境。

任正非指出，審計、財經、供應鏈、製造等特定職能專業崗位要持續補充應屆生。應對業務顆粒化運作要求，每個產業顆粒都是麻雀雖小，五臟要補齊。華為要招一些會使「洋槍洋砲」的「高鼻子」進來，用三五年時間，從以前的「土八路」逐漸走向國際化。

華為 任正非 工作

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