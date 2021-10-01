我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

測眼球判定確診 復旦大學：準確率99%

中國新聞組／北京1日電
自拍眼睛就能測新冠。(取材自公眾號：zhidxcom）
自拍眼睛就能測新冠。(取材自公眾號：zhidxcom）

上海復旦大學研發成功新冠感染風險檢測技術，只要測眼球，就可判定是否染上新冠病毒，這項技術正式在內地免費開放。借助智能手機拍攝一張眼部照片，測試者可用該技術在3秒內判斷是否感染新冠，其中在日本進行的篩查，準確率聲稱可達到99%，而且操作便捷幾乎沒有成本。

澎湃新聞報導，中醫有目診相關理論學說，西方有眼表微循環理論，基於眼表和眼底視網膜進行疾病診斷的AI醫學影像技術日益成熟。受此啟發，研究團隊組建起包括機器學習、臨牀醫學和商業領域專家的團隊，開展「全球跨地區跨人種新冠眼部檢測臨床實驗」。

研究項目自2020年2月正式啟動，目前在全球多個地區臨床實驗中的敏感性與特異性平均指標均達到85%以上，其中東亞人的平均特異性和敏感性更最高達到97%。

項目首席數據工程師孫強博士指出，「在日本，我們配合當地的核酸檢測企業做風險輔助篩查，只要我們篩查出高風險的，幾乎99%以上核酸檢測陽性。」

目前，項目團隊已完成眼部檢測開發平台搭建，為所有具有民用攝像頭的智能硬件與配套軟件企業，提供各類型疾病檢測的API或者SDK搭載服務。其中新冠檢測的免費demo和非商業目的免費API（需開發者審核）僅向中國境內永久免費開放，且測試過程嚴格遵守境內外數據合規及隱私安全。

檢測 日本 中國

上一則

洩密美？ 孫力軍被雙開 「妄議黨中央」罕見700字通報

下一則

「防疫極致」5千個隔離房間 CNN讚廣州驛站

延伸閱讀

震懾罪犯 屋崙華埠裝20個全新攝像頭

震懾罪犯 屋崙華埠裝20個全新攝像頭
華諮處10月2場講座 認識帕金森與阿茲海默症

華諮處10月2場講座 認識帕金森與阿茲海默症
震懾罪犯 北加奧克蘭華埠安裝20個攝像頭

震懾罪犯 北加奧克蘭華埠安裝20個攝像頭
像公開行刑？復旦大學3碩博生嫖娼 遭公布個資、除學籍

像公開行刑？復旦大學3碩博生嫖娼 遭公布個資、除學籍

熱門新聞

在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

2021-09-28 01:31
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。（路透）

「半個中國」面臨限電 經濟恐萎縮 衝擊全球市場

2021-09-26 21:49
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18
中國人民銀行24日宣布，所有的加密幣相關交易活動全數違法。 路透

中國對比特幣開了第一槍 其他國家將跟進？

2021-09-25 14:20

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明
參院通過臨時開支法案 防政府斷炊

參院通過臨時開支法案 防政府斷炊