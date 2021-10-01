測眼球判定確診 復旦大學：準確率99%

自拍眼睛就能測新冠。(取材自公眾號：zhidxcom）

上海復旦大學研發成功新冠感染風險檢測 技術，只要測眼球，就可判定是否染上新冠病毒，這項技術正式在內地免費開放。借助智能手機拍攝一張眼部照片，測試者可用該技術在3秒內判斷是否感染新冠，其中在日本 進行的篩查，準確率聲稱可達到99%，而且操作便捷幾乎沒有成本。

澎湃新聞報導，中醫有目診相關理論學說，西方有眼表微循環理論，基於眼表和眼底視網膜進行疾病診斷的AI醫學影像技術日益成熟。受此啟發，研究團隊組建起包括機器學習、臨牀醫學和商業領域專家的團隊，開展「全球跨地區跨人種新冠眼部檢測臨床實驗」。

研究項目自2020年2月正式啟動，目前在全球多個地區臨床實驗中的敏感性與特異性平均指標均達到85%以上，其中東亞人的平均特異性和敏感性更最高達到97%。

項目首席數據工程師孫強博士指出，「在日本，我們配合當地的核酸檢測企業做風險輔助篩查，只要我們篩查出高風險的，幾乎99%以上核酸檢測陽性。」

目前，項目團隊已完成眼部檢測開發平台搭建，為所有具有民用攝像頭的智能硬件與配套軟件企業，提供各類型疾病檢測的API或者SDK搭載服務。其中新冠檢測的免費demo和非商業目的免費API（需開發者審核）僅向中國 境內永久免費開放，且測試過程嚴格遵守境內外數據合規及隱私安全。