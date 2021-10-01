「防疫極致」5千個隔離房間 CNN讚廣州驛站

廣州市國際健康驛站，有5千多間隔離房。（取材自新華網）

美國 有線電視新聞網（CNN）指出，中國 不到3個月就建成廣州國際健康驛站，足以為入境人員隔離提供5千多個房間，「這可能是許多類似隔離中心的第一個」。並指「在遏制新冠病毒方面，似乎沒有哪個國家願意做得像中國那樣極致」。

廣州國際健康驛站的送餐機器人。（取材自觀察者網）

CNN引述美國外交關係委員會（Council on Foreign Relations）全球衛生事務高級研究員黃嚴忠表示評價，「可以說，這是世界上最先進的隔離中心，非常高科技，非常複雜」、「像這樣的設施，是將（新冠）零容忍戰略制度化的一種方式」。

黃嚴忠說，「這不僅僅是權宜之計。（中國高層）認為，這場大流行還需要一段時間才能結束，中國將繼續嚴格控制邊境。像這樣的設施是將零容忍戰略制度化的一種方式。」

CNN不僅強調了該驛站「不到三個月」的建造速度，還點出「每個房間都配有視訊聊天攝影機和人工智慧 溫度計，每天三餐由機器人提供，這些都是為了盡量減少與工作人員的直接接觸。」

外媒指「在遏制新冠病毒方面，似乎沒有哪個國家願意做得像中國那樣極致。」（新華社）

觀察者網報導，公開資料顯示，廣州國際健康驛站於今年6月24日開工，總占地面積33.2萬平方公尺，總建築面積25萬平方公尺，總投資額超過17億元人民幣（約2.6億美元），總房間數5074個，將按照人員全流程閉環管理的防疫要求代替「隔離飯店」。同時，驛站還融入了5G通訊、物聯網、人工智慧等技術以實現集中隔離的無接觸智慧化，目前，首批184名醫護人員已正式進駐驛站。

據了解，5074個房間分為5種房型，面積從18平方公尺到39平方公尺不等，另外還設置了11個無障礙房間與2000床醫護及後勤用房。

驛站啟用後，入住的入境人員在轉運大巴上，即可完成房型選擇和房間分配；到達健康驛站後，無需辦理登記手續直接進入組團，並透過智慧化系統完成入住、簽到、繳費、退房等手續，客房智慧設備可以完成遠端測溫、流行病學調查、詢診問診等工作，室內視訊終端還能提供心理援助、人文關懷、學習娛樂等服務，並利用無人機和機器人快速完成物資配送和環境消毒，基本實現智慧化無接觸服務。

廣州國際健康驛站的修建消息最早由中國工程院院士鍾南山透露。6月25日，鍾南山表示，考慮到Delta變種病毒的感染強度非常高，普通飯店作為隔離飯店不太合格，廣州已經決定在郊區建立一個占地25萬平方公尺的廣州國際健康驛站，有5千個獨立空間，房間嚴格按照隔離（標準），不會互相傳染，這樣才叫隔離飯店。

東莞國際健康驛站目前已成功驗收通電，計畫10月正式投入使用。