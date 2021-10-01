中國電荒多省漲電價 尖峰時段調幅上看25% 企業新風暴

除煤炭外，內蒙古還擁有豐富的風力和太陽能資源。圖為內蒙古鄂爾多斯沙漠裡的太陽能發電項目。（中新社）

「能耗雙控」政策下，中國 多地傳出限電，由於煤炭價格暴漲，火力發電業者「發越多電，賠越多」，甚至日虧人民幣上百萬（約15.5萬美元），因而發電意願低落，導致電力缺口加大。因應電荒，多省電價10月起喊漲，廣東、浙江、廣西擬將尖峰電價上調20%到25%，內蒙古、寧夏、上海、湖南等地也取消電價上漲限制。

據了解，煤炭、天然氣 價格高漲，若收購電價維持不變，必造成火力發電企業面臨大幅虧損，自然發電的積極性不高，停機檢修的機組明顯增多。廣東一家發電企業負責人說：「目前火力發電，每發1度電就要虧損（人民幣）7、8分，如果機組全開，電廠一天虧損上百萬元。」

此外，有廣東製造業台商坦言，全球原物料、運價飆漲，若高電價常態化，中小企業成本上升，他們可能就受不了。

廣東省8月31日公告，要拉大尖峰、高峰和離峰時間電價差，10月1日起施行，尖峰電價在基礎上上調25%，但不包括居民用戶；浙江省公告，10月15日起，拉高大工業用戶尖峰電價每度人民幣5.6分錢，尖峰時間也從每日兩小時，增加為4到6個小時。

廣西也通知，鼓勵工商用戶儲能，並將在高峰電價的基礎上調漲20%，形成尖峰電價。另貴州、安徽採取拉大離峰、高峰電價的做法，內蒙古、寧夏、上海、湖南等地，則陸續開放電力公司可引入燃煤價格等作為參數，依周期調整電價，但也明定最大漲幅不得超過10%。

用電「漲聲響起」，對長三角地區、珠三角地區的中小型台商是一大考驗。一名在廣東東莞生產電子複合材料的資深台商說，電費占工廠營運成本近兩成，先前分時段限電，就已經打亂年度生產計畫，如今若供電問題持續未獲解決、高電價成常態化，很多二、三十年的資深台商，可能真的受不了了。

深圳市台商協會會長陳忠和表示，他的工廠周二就收到供電局通知，建議企業調整生產安排，避開尖峰時間。他說明，深圳基礎設施完善，產業以高科技為主，尚無明顯限電問題，但在政府推動「錯峰用電」下，台商也必須做出調整，譬如白天班改晚上班，天黑開工。

陳忠和坦言，今年國際原物料、海運價格高漲，如今電價可能上升，對台商「不能說沒影響」。他也提到，若風險是短期、可控的，「我想大家都會繼續堅持下去」，如若不然，也不排除有台商暫時避險（退出或轉移）。