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彭博：北京嚴令國企 不惜代價供能源

中國新聞組／北京1日電
中國的電力短缺已加劇全球商品市場的動盪。（路透）
中國的電力短缺已加劇全球商品市場的動盪。（路透）

知情人士透露，中國中央政府官員已下令，要求規模最大、從煤炭、電力到石油的幾家國有能源公司，必須不惜一切代價，確保今年冬季的能源供應。

彭博資訊報導，主管能源和工業生產的副總理韓正，本周稍早和北京的國有資產管理機構及經濟規劃部門官員召開緊急會議時，直接下達這項命令。知情人士說，北京政府不會容忍大停電。

不過，SEB首席商品分析師Bjarne Schieldrop認為，這項命令反而可能加劇能源市場的震盪，這項命令「不會讓市況冷卻，看來反而還會更瘋狂」，「他們（北京當局）將不惜代價贏得競標戰，以搶得煤炭或液化天然氣」供應。

這場緊急會議也凸顯中國情勢的嚴峻程度。中國多處遭遇嚴重的能源危機，好幾個地區已須對工業部門限電，一些住宅區還會無預警停電。中國的電力短缺也已加劇全球商品市場的動盪，導致從肥料到矽等產品的價格都大漲。

另據中央社報導，就在全球第二大經濟體中國面臨缺電危機之際，俄羅斯國營電力出口公司Inter RAO表示，他們已接獲中方要求增加供電，以降低缺電對東北工業造成的衝擊。

Inter RAO公司發言人表示，由於中國北方省份面臨能源短缺，中方要求針對上述區域出口更多電力，該公司正考慮大幅增加出口量。

去年Inter RAO對中電力出口減少了1.3%，為30.6億千瓦時（kWh），今年上半年則為12.5億千瓦時，較去年同期下降7.2%。

中俄之間的輸電線路每年最多可提供高達70億千瓦時的電力。

中國 北京 石油

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