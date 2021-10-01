彭博：北京嚴令國企 不惜代價供能源

中國的電力短缺已加劇全球商品市場的動盪。（路透）

知情人士透露，中國 中央政府官員已下令，要求規模最大、從煤炭、電力到石油 的幾家國有能源公司，必須不惜一切代價，確保今年冬季的能源供應。

彭博資訊報導，主管能源和工業生產的副總理韓正，本周稍早和北京 的國有資產管理機構及經濟規劃部門官員召開緊急會議時，直接下達這項命令。知情人士說，北京政府不會容忍大停電。

不過，SEB首席商品分析師Bjarne Schieldrop認為，這項命令反而可能加劇能源市場的震盪，這項命令「不會讓市況冷卻，看來反而還會更瘋狂」，「他們（北京當局）將不惜代價贏得競標戰，以搶得煤炭或液化天然氣」供應。

這場緊急會議也凸顯中國情勢的嚴峻程度。中國多處遭遇嚴重的能源危機，好幾個地區已須對工業部門限電，一些住宅區還會無預警停電。中國的電力短缺也已加劇全球商品市場的動盪，導致從肥料到矽等產品的價格都大漲。

另據中央社報導，就在全球第二大經濟體中國面臨缺電危機之際，俄羅斯國營電力出口公司Inter RAO表示，他們已接獲中方要求增加供電，以降低缺電對東北工業造成的衝擊。

Inter RAO公司發言人表示，由於中國北方省份面臨能源短缺，中方要求針對上述區域出口更多電力，該公司正考慮大幅增加出口量。

去年Inter RAO對中電力出口減少了1.3%，為30.6億千瓦時（kWh），今年上半年則為12.5億千瓦時，較去年同期下降7.2%。

中俄之間的輸電線路每年最多可提供高達70億千瓦時的電力。