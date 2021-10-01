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習2年未出訪 外媒熱議：可能和這2個原因有關

中國新聞組／北京1日電
習近平已近兩年未出國訪問。（Getty Images）
習近平已近兩年未出國訪問。（Getty Images）

自2020年新冠疫情爆發後，中國領導人習近平已近兩年未出國訪問，有學者分析稱，疫情下的健康風險是習近平迄未出訪的重要考慮，國際普遍責難香港鎮壓和新疆人權等可能也是原因；但這麼長時間不出訪，可能更進一步惡化中國的孤立。

相對於美國總統拜登等其他大國領導人已經開始紛紛出國訪問、參加國際會議，中國國家主席習近平已近兩年未出國門。BBC報導，習近平上一次出國，是2020年1月17日到緬甸進行國事訪問，不過6日後，武漢宣布封城，新冠疫情爆發並蔓延至全球，此後，習近平再未出訪，一直透過視頻等方式參加國際會議。

對於習近平一直未出訪的原因，報導引述路易斯華盛頓大學東亞系副教授馬釗指出，疫情下的健康風險，一定是習近平本人和中國政府的重要考慮，因為國事訪問中必然包括的會談、國宴、參訪等環節都帶來極大的防疫考驗和健康風險。

西澳大學政治與國際關係副教授陳傑則認為，疫情的原因已經越來越不成立，因為主要西方國家領導人今年都在出訪。他認為，習近平這麼久不出訪是因為幾件事處理得不得人心，包括國際普遍責難中國掩蓋初期疫情、 香港鎮壓和新疆人權等。

20國集團（G20）領導人會議將於10月底在義大利羅馬舉行，聯合國氣候變化框架公約第26次締約方會議（COP26）也會在10月底在英國格拉斯哥舉行，習近平是否會到場仍是未知數。

「這麼長時間不出訪（ 或走不出去）， 反過來更進一步惡化中國的孤立。」陳傑表示。馬釗則指出，在中美之間進入「冷和平」狀態的前提下，缺乏中美元首互訪的必要氣氛。「至於對友好國家或者第三世界國家，中國似乎也無意要強化關係」，馬釗表示，也許中國認為打造一個盟國體系來對抗美國，可以通過工作層級的政府接觸來解決溝通問題，所以沒有必要元首出訪。

習近平 中國 疫情

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