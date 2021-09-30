美商務部長擬訪中 中國商務部重申加徵關稅不利彼此

中國商務部發言人束珏婷。（取材自商務部官網）

美國 商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）日前表示，她計畫率團訪問海外，包括中國 ，以改善商貿關係。對此，中國商務部發言人束珏婷30日回應，表示雙方經貿團隊一直保持著正常溝通，但她也重申中美關稅 問題，強調中方始終認為，加徵關稅不利於中國，不利於美國，不利於世界經濟復甦。

雷蒙多是在接受《華爾街日報》等訪問時，透露自己的出訪計畫，但目前未確定任何日程。她同時提到，美國將繼續限制華為獲得先進晶片；美國當地時間9月28日，雷蒙多還公開表示，中國政府正在阻撓國內航空公司採購「數以百億美元計」的美國製波音飛機。

束珏婷說，我們注意到有關報導（雷蒙多計畫訪中）。但她並未透露任何進度，僅表示美經貿關係的本質是互利共贏，以及中美雙方經貿團隊一直保持著正常溝通，如有進一步消息，中方將及時發布。

關稅議題上，束珏婷強調，中方始終認為，加徵關稅不利於中國，不利於美國，不利於世界經濟復甦。她說，在當前全球通脹壓力加大的形勢下，關稅給兩國企業和消費者造成很大壓力和損失。

至於華為可能繼續受到美方限制，束珏婷說，泛化國家安全，濫用出口管制措施，動用國家力量制裁打壓中國企業機構和個人，是對國際經貿秩序的嚴重破壞，是對全球產業鏈、供應鏈安全的嚴重威脅，希望美方立即糾正錯誤做法，中方將一如既往，堅決維護中國企業的合法權益。