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中國留學生入境美 被審查50小時後遣返

記者呂佳蓉／綜合報導
圖為中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。（新華社）
圖為中國留學生在美國參加畢業典禮的畫面。（新華社）

一名中國留學生近日赴美留學時，在美國休士頓機場入境被審查約50個小時後，最終被遣返回國。中國駐美大使館昨日回應表示，美方持續干擾阻撓中美教育、人文等領域交流合作，已向美方提出嚴正交涉。

據中國駐美國大使館網站消息，該館發言人說，近日，一名已獲得美國政府簽發的合法簽證的中國赴美留學生在入境時遭到美方無理盤查滋擾，在一處狹小空間內被限制人身自由長達50多個小時，期間正常飲食和休息均無法保障，最終被美方以「莫須有」的理由經第三國遣返。中國大使館並未透露這名留學生被遣返的具體原因。

中國外交部上月底證實，有三名中國留學生在美國休斯頓機場入境時遭美國海關檢查，因發現在他們手機內有大學時軍訓照片，被懷疑有軍方背景，被認定可能「危害美國國家安全」遭遣返。

中國駐美使館發言人說，一段時間以來，美方持續干擾阻撓中美教育、人文等領域交流合作，接連發生執法人員對中國赴美留學生進行無端、粗暴盤問甚至遣返的惡劣事件，嚴重侵害當事人人權。美方做法嚴重破壞中美正常人文交流和教育合作，中方對每起事件都第一時間向美方表明強烈反對的嚴正立場。

中國駐美使館發言人接著強調，敦促美方將歡迎中國留學生的表態落到實處，立即停止泛化國家安全概念，停止遣返、盤查、滋擾中國赴美留學人員。中方將繼續支持中國留學人員依法維護其正當合法權益，並提醒來美中國留學生提高安全意識，加強防範。

中國留學生 美國 遣返

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