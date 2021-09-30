王毅：AUKUS帶來五重危害 釀核擴散、軍備競賽

王毅28日以視頻方式，同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利主持中歐高級別戰略對話。（取材自看看新聞）

中國外務委員兼外長王毅 29日分別與馬來西亞、汶萊外長通電話，王毅就美國與英國、澳洲 結成三方安全夥伴系統（AUKUS ）並計畫開展核潛艦合作表示，AUKUS有可能給地區帶來五重危害，製造核擴散風險。外界分析，澳洲可藉AUKUS取得技術建造核動力潛艦，嚇阻中國日益增長的軍事力量。

據中國外交部網站消息指出，三國外長29日就美英澳AUKUS計畫交換看法，對此表示嚴重關切。

王毅表示：第一，製造核擴散風險。根據「核不擴散條約」，無核國家只能在監督保障條件下和平利用核能。核潛艦則是軍用，且使用的燃料屬於高濃縮鈾，是可以直接製造核武器的核原料，而國際原子能機構又無法對核潛艦進行有效和即時的監督。美國對其它國家開發鈾濃縮技術予以單邊制裁，卻對澳洲網開一面，這必將帶來核技術及核原料擴散風險，衝擊國際核不擴散體系。

第二，誘發新一輪軍備競賽。核潛艦是戰略安全力量，具備運載核武器的能力。澳洲此舉將打破區域戰略平衡，使其簽署「南太平洋無核區條約」時所做的承諾變成一紙空文，對地區國家構成現實威脅，不排除導致其它國家效仿行事，開展新一輪軍備競賽，甚至跨越核門檻。

第三，損害地區繁榮穩定。AUKUS執意製造地區緊張局勢，給和平穩定與發展蒙上了陰影。第四，破壞東南亞無核區建設。第五，引致冷戰思維回潮。

此外，王毅28日另以視頻方式，同歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）主持中歐高級別戰略對話。這是AUKUS成立後中歐首次戰略對話。博雷利表示，歐方視中方為重要的戰略性伙伴，歐方願同中方一道，籌備好下階段雙方高層交往。歐方歡迎習近平提出的「全球發展倡議」，這將對全球經濟復甦和消除貧困發揮重要作用。博雷利的表態，被視為歐盟對中態度有了變化。

中國社科院歐洲研究所研究員趙晨直言，此次戰略對話中，博雷利清楚地表明歐中關係是成熟、多層面、非對抗的關係，這進一步明確了中歐雙方對彼此關係的定位，清晰了歐盟的對華政策。