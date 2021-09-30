孟晚舟獲釋 對峙4年多 學者：凸顯美制中難度增大

孟晚舟獲釋返中，大批群眾曾到機場接機歡迎她返鄉。（Getty Images）

中國華為公司財務長孟晚舟日前獲釋返國，學者鄧聿文分析，美國 政府同意釋放孟晚舟，主要是為管控美中關係以及所面臨的國內窘境，雙方對抗態勢並未改變，而華府遏制北京 的難度在加大。

中央社引述德國之聲中文網報導，旅居美國的中國獨立學者鄧聿文評論指出，美國總統拜登 上台後，美中對抗已近8個月，華府能夠使用的抗中手段和工具基本上都用上了，少數「原子彈」級別的手段和工具不到萬不得已不能動用，因為會造成兩敗俱傷，沒有贏家。

這篇評論文章指出，「這樣導致的結果雖然對北京也造成很大困擾，但遠沒到華盛頓鷹派所認為或想象的重創中國的程度」。在4年多的對抗中，北京也看出美國社會的軟肋和拜登政府的治理困境，這使得美國在圍堵中國時，無法發揮實力。

鄧聿文指出，北京在7月向拜登政府提出了兩份「糾錯」清單，將此作為與華府合作的前提條件，其中包括解決孟晚舟事件。拜登要想與中國合作解決例如氣候等全球性問題，必須考慮北京關切的這兩份清單，至少要回應其中部分內容。

他說，「如果拜登對北京的兩份清單無動於衷，美中關係大概率會慣性滑入軍事衝突，而這是拜登要極力避免的」。

這位學者分析，孟晚舟案在北京的兩份清單中應該最能營造雙方緩和氣氛。孟晚舟案雖是前任川普政府造成的，「本來和拜登沒有關係，可時間拖得愈久，則愈加會成為拜登的問題」。解決這個具有高度政治敏感性的案件，容易得到北京的回報，並且對加拿大也有交代，因此對拜登政府來說是個「合適的買賣」。

不過，鄧聿文分析，這也說明，隨著時間的推移，在不能動用工具箱裡「核武級」選項來制裁北京的情況下，華府實際能發揮的遏制作用在遞減，遏制難度在增大。