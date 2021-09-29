電荒蔓延 民生拉警報「天子腳下」也傳拉閘

國家電網北京電力公司強調供應電量充足，圖為國家電網北京市電力公司延慶換流站員工在檢查輸變電設備。(新華社)

中國 的限電、停電風波也蔓延到首都？近日網傳的計畫停電安排訊息顯示，北京 部分地區9月28日到10月8日將計畫停電，民眾議論紛紛，「天子腳下也敢拉閘」；中國國家電網北京電力28日解釋，這是常規的檢修和電網升級改造，並非限電，強調首都電網供應充足。

不少北京市民看到公告及報導，在網路上紛紛表達「連北京都要限電啦」、「天子腳下也敢拉閘」、「電缺到這個地步了嗎」、「看來充電寶（行動電源）要多買幾個，再不行買蠟燭」。在訊息發酵後，國家電網北京電力28日發布統一回應。

北京電力指出，網路傳播的計畫停電安排，源於電力公司對9月27日到10月3日，一周的計畫檢修所做的社會公告。北京電力澄清，計畫檢修是電網公司一項常規工作 ，目的主要是進行設備日常檢修運維和電網升級改造，確保首都電網安全可靠運行。

中國家電網28日召開「保障供電緊急電視電話會議」，國家電網董事長、書記辛保安指出，今年以來，面對用電需求快速增長、電煤供應持續緊張、主要流域來水偏枯、暴雨洪澇災害頻發等挑戰，公司採取一系列措施，克服種種困難，確保了大電網安全和電力平穩有序供應。

但他話鋒一轉，承認今年以來，用電需求快速增長、電煤供應持續緊張；坦言進入9月份，受「多種因素疊加影響」，電力供需形勢面臨著新的考驗和挑戰，對公司做好供電保障工作提出新的更高要求。

辛保安提到六個方面，包括扛起電力保供責任、守住大電網安全生命線、加大電網跨區跨省資源調配力度、守住民生用電底線、營造良好供用電環境、做好中國十一保電與迎峰度冬準備工作等。

辛保安說，會切實保障民生、公共服務和重要用戶用電。但對於被官方點名的高耗能、高汙染、高排放等重點行業，他說會嚴控用電，配合政府完善有序用電方案並推動落實，引導用戶合理「錯峰」、「避峰」。

很多中國網民在社媒上對拉閘限電表達強烈不滿。東北民眾上網抱怨「連續4天，每天停電8次」，另一位網民抱怨商場提前打烊，而便利店點著蠟燭照明。「我們就好像生活在朝鮮」。

事實上，由於多省響應「能耗雙控」，力爭有序達到當局所制定的碳排放目標，於8月以來陸續對重點企業限電、限產，甚至影響民生用電，引起各界高度關注。據不完全統計，目前已有遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、山東、青海、廣西、寧夏、重慶、湖南、廣東、福建、雲南、安徽、內蒙古、四川、貴州等18個省份，對企業採取限電措施，或曾為保障電網安全，把民生用電也拉閘限電。