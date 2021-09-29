拜登、習近平熱線提及孟晚舟 成獲釋關鍵

中國國家主席習近平日前與美國總統拜登電話熱線。（新華社）

華為財務長孟晚舟 上周與美國 司法部達成協議，獲釋離開加拿大返回中國 ，同日北京釋放兩名加拿大人。針對外界「換囚論」質疑不斷，白宮發言人莎奇27日表示，中國國家主席習近平與美國總統拜登9日通話時談到此案，不過司法獨立，此事為司法部的決定，不影響美國政府對中政策。

中國外交部發言人華春瑩28日證實，拜習通話時，習近平「明確就孟晚舟事件做工作，闡明中方立場，要求美方盡快妥善解決」。美國副國務卿薛曼7月訪中時，中國就已向美方提出糾錯和關切的兩份清單，兩份清單都明確要求美方取消對孟的指控，讓其回國。

莎奇說，「我們的對中政策沒有改變，不尋求衝突，是競爭關係，我們會持續確保中華人民共和國為其不公平的經濟舉措、對全球的脅迫行動以及侵害人權等負責。」莎奇表示，美國會持續和全球盟友與夥伴落實這些事。

莎奇也說，美國會持續與中方往來，保持開放溝通管道，以負責任方式處理雙邊競爭關係，並在雙方利益可能重疊之處進行討論。

孟晚舟案源自2018年12月，加拿大政府應美國要求在溫哥華國際機場逮捕孟晚舟，並限制其出境；美國因一起華為向伊朗出售電信設備有關的詐欺案，尋求引渡孟晚舟，直到上周孟晚舟與美國司法部達成協議，承認掩飾華為違反美國對伊朗的制裁而逕自與伊朗做生意，獲得美方緩起訴，孟25日獲釋，搭機返回中國。

同日，北京宣布釋放兩名被控間諜罪的加拿大人康明凱和史佩弗。

莎奇表示，孟晚舟一案是司法部的決定，也是法律議題，美國總統和每一位政府官員過去都關切被拘留在中國的外國人士，包括美國人。

被問到拜習9日通話是否談到孟晚舟案，莎奇表示，習近平提到孟晚舟不令人意外，拜登一定會敦促中方釋放康明凱和史佩弗，這次的通話不是談判，和過去每次與中方的接觸都一樣。

莎奇表示，「這是司法部做出的法律決定」，對於美國的中國政策「影響為零，對美國實際政策不造成影響」。