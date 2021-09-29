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珠海航展 殲20換國產引擎 尾部隱身性能更強

中國新聞組／北京29日電
中國空軍殲20戰機28日在第13屆中國國際航空航天博覽會開幕式上進行飛行表演。（新華社）
中國空軍殲20戰機28日在第13屆中國國際航空航天博覽會開幕式上進行飛行表演。（新華社）

第13屆中國國際航空航天博覽會28日在廣東珠海揭幕，萬眾矚目的殲20以雙機進場、單機表演形式進行飛行展示，這是殲20換裝中國國產發動機後，首次對外公開展示；航展無人機「傾巢而出」，不論科技含量和數量上都引人注目，新型電子戰飛機「殲16D」和高空無人偵察機「無偵7」等，更是首次展出。

香港明報報導，在中國航展，被稱為「大國重器」的殲20、運20和空警500、轟6K等大批主戰裝備在航展上亮相，殲16D更打破仿製蘇系戰機不亮相航展傳統，反映經多年改良，其用途和性能已跟原型相去甚遠。

殲16D飛機亮相中國航展，進行靜態展示。 （中新社）
殲16D飛機亮相中國航展，進行靜態展示。 （中新社）

據航展直播畫面，在昨日飛行表演中，連續第三屆表演的殲20，引擎尾噴口外形已改為鋸齒狀。空軍新聞發言人申進科透露，殲20用上國產引擎，「用上中國心」。澎湃新聞引述空軍專家付前哨稱，鋸齒狀的尾噴口可進一步提升殲20尾部隱身性能。

代表中國航空工業最高技術水準的殲20，其列裝數量一直為外界關注。今年的建黨百年慶祝大會上，15架殲20曾飛越天安門。環球時報昨引述殲20總設計師楊偉透露，「實際上天上不止15架，在地上還有許多」。

同樣頗受關注的「鯤龍」AG-600、翼龍2無人機昨日依次上陣表演，上演「翼龍」掛彈、「鯤龍」投水場面。根據公開資料，翼龍2可搭載12枚空對地導彈，昨日首次有掛彈飛行畫面出現，亦是航展上首次有無人機作飛行表演。AG-600則在約12分鐘的飛行間展示投水功能，9噸水從天而降，引來不少觀眾拍照。資料顯示，「鯤龍」能在20秒內汲水12噸，快速執行森林滅火任務。

另一焦點、首次亮相航展的殲16D電子戰飛機，外形上看，進氣道和機翼下方總共搭載4個大型吊艙，兩個機翼翼尖也各配備小型吊艙，與戰機殲16相比，殲16D電子戰機頭上方取消光電探測系統。「環球時報」指出，今屆航展航空工業有近40%的展品首次亮相，以攻擊11、無偵7、無偵8無人機為代表的展品，展現未來中國航空在無人機以及空天一體能力建設上取得進一步突破的雄心。

澳門國際軍事學會會長黃東表示，殲16D戰鬥力相當強悍，且打破中國仿製蘇系戰機不亮相航展的傳統。他分析，其中一個原因是經過中國改良，用途和性能已經和原型「蘇30」相去甚遠。他亦提到，現場相片可見不少陸軍武器都噴上沙漠迷彩，顯示目標買家為中東客戶。

圖為翼龍2無人機飛行表演。 （中新社）
圖為翼龍2無人機飛行表演。 （中新社）

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