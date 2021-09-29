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珠海航展 C919展台 1：1還原艙內場景

中國新聞組／北京29日電

中國珠海航展開幕首日，由中國自主研製的、具有獨立知識產權的C919在航展備受關注，與波音、空客相比，C919客艙內場景和優勢，也引發外界好奇。

目前單通道客機是國際航空中的主流機型，一直以來主要是波音、空客，中國商飛C919加入，將對中國和世界的單通道客機市場帶來怎樣的影響？中國商飛公司營銷中心副總經理楊洋指出，航空公司訂購的飛機已經排到5年甚至10年以後。中國商飛進入該市場，將為航空公司，特別是航空運輸業至少帶來一種新的選擇，大家都有各自的優勢，從這個角度來看，航空公司或者說客戶將成為最大的受益者。

在C919展示平台物理艙中，1：1真實還原了大型客機的艙內場景，不少軍迷以及愛好者進入客艙內體驗後贊歎。展示平台采用了混合顯示技術，以物理艙段疊加虛擬場景的方式呈現，C919客艙設計理念的先進性，也讓乘客感受飛機的舒適性。

現場公布的數據看，C919客艙展示平台，機身全長3.23米，高度2.73米，寬度為3.96米。

客艙內，飛機客艙特別寬，站在中間過道上並不侷促。與以前曝光的前段模擬艙相比，這次航展曝光的客艙更像是經濟艙，左右分別各有一排航空座椅，每排設3個座位。航展曝光的C919客艙，給人的感覺是行李箱並不高，1.70米的個頭，可以毫不費勁地夠到行李箱開關。

「首架C919飛機會向東航交付。」現場工作人員透露。航展開幕前夕，中國商飛公司營銷中心副總經理楊洋接受采訪時稱，計劃於2021年交付的C919試驗試飛工作目前進展順利，共有6架C919大型客機在不同地方進行試飛取證試驗，待所有科目完成後就可以交付。

中國商飛在發布會上稱，儘管當前新冠肺炎疫情給全球民用航空業造成巨大影響，但從長遠來看，全球航空市場被抑制的旅客需求將逐步恢復。預計2023年將恢復至疫情前狀態，未來20年全球旅客周轉量將以每年3.9%的速度增長，2040年達到19.1萬億客公里，屆時中國將成為全球最大的單一航空市場。

中國 疫情 工作

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