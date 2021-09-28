一周內至少七起 中國留學生在英遭針對性襲擊

中國留學生在英國遇襲。（取材自中國青年報）

中國駐英國大使館 28日通報，近期有多名中國公民在英國劍橋（Cambridge）、雪菲爾（Sheffield）等地遇襲，受害者多為留學生，提醒在英中國公民外出時提高警惕。據了解，這類案件近一周內發生了至少七起，英國當地警方已拘捕一名犯罪嫌疑人。

陸媒《封面新聞》報導，一名在雪菲爾大學就讀的中國留學生 小雪（化名）表示，自9月20日開始，大學內發生了七、八起針對中國留學生，尤其是女學生的嚴重身體暴力事件。

其中，襲擊案件大多發生在雪菲爾大學教學樓附近，受害者都是被用鈍器從背後偷襲頭部，根據受害者描述，襲擊者大多為同一名陌生女子，身高大概在160到165公分左右。

另在劍橋大學，一名中國留學生Zhang Yuanzhao自述，他在每周一次的購物時，在當地米爾路（Mill Road）遇襲，被約十名青少年毆打，導致鼻骨和鼻中隔骨折。隨後，他在當地發起「停止亞洲仇恨」的請願書。

中國駐英國大使館28日發布提醒稱，針對近期暴力襲擊事件，中國駐英使館在案發後第一時間向英國警方和有關學校提出交涉，敦促英方全力偵破案件，盡快將犯罪分子繩之以法。並表示中國公民若遇不良分子挑釁，盡快設法脫身，記住對方體貌特徵並及時報警。

在中國駐英國大使館發布提醒前，中國駐曼徹斯特總領事館也於27日，對中國留學生在雪菲爾遇襲發出聲明，表示中方強烈譴責，敦促校方會同警局採取果斷措施。目前，英國當地警方已拘捕一名犯罪嫌疑人。