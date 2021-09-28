殺死東三省人？中國東北拉閘限電的「暴力硬停電」風暴

圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

「講什麼『無限期無預警停電』？錯，這叫作『有序用電』。」中國 東部沿海自8月底開始的總體缺電荒，自9月25日開始進入了各區大規模限電的供電緊急狀態。但除了廣東、江蘇...等製造業大本營開始限制工業供電、半強迫式地提前進入「十一長假」外，中國東北的遼寧、吉林、黑龍江三省，卻從9月24日起遭遇「民生無預警大規模停電」。根據官方的初始說法，東三省的民生拉閘限電（意指需求過載的強行斷電）或將要一路持續到明年3月，但毫無預警與提前規畫通告的無差別停電，卻對東三省民間造成極大的困擾，甚至成為威脅百姓性命的要命政策。

一開始搞不清楚狀況的中國官媒，先是聲稱此舉與中國中央的減碳 轉型政策有關，但隨著時間與民怨的擴大，官方才陸續修正說法，強調這是中國疫後經濟產能過載導致的用電暴增，加上國內火力發電用煤礦價格飆漲，因而導致全國各地的用電調控，並強調：「廣東、江蘇等地也有大規模工業限電，這是全國性的共體時艱。」

但事實上，在中國政府開始拉閘限電之後，全國各地卻只有東北三省遭遇大規模民生限電——而且是每日無預警、動輒4到8小時的「突襲式斷電」——不滿的地方意見特別質疑：為什麼全中國用電量倒數的東三省、本地發電大量「外輸供應」華北經濟圈的東三省，竟得獨自遭遇這種暴力硬停電、直到28日為止仍然完全不預警不通知的「無電混亂」？

一名男子走過黑龍江的燃煤發電廠。（路透）

遼寧停電，瀋陽市無交通號誌造成大塞車。（取材自新京報）

中國的「2021大電荒」自今年8月下旬開始出現明顯缺口，但真正的大規模限電政策，卻是從9月中旬才快速升級，並以9月23到25日為當前的問題引信，從廣東、浙江、江蘇...到東三省，全中國各地都出現了限電勒令停工的明顯衝擊——像是在江蘇省台商聚集的幾個大型工業區，9月25日突然宣布工業停電。許多工廠被迫提前放假，並與中國10月1日國慶的7天長假。展開緊急輪休與輪調作業。

各地缺電的告急壓力，大概是在9月23日開始於中國東北出現破口。上周四晚間，中國國家電網公司突然發布限電通知，由旗下的東北電網對吉林供電、通化供電下令，聲稱為了保證電網的安全穩定，各地將開始分區限電。

全國只有東三省「突襲式斷電」

但此一通告，不久之後就被官方「不明原因刪除」，關於分區停電的區域、用電分類、影響時間，國家電網公司也完全沒有交代，本該對公眾布達的政策通知也就不了了之。誰知從9月24日開始，遼寧、吉林、黑龍江三省，卻陸續遭遇了無預警的大規模停電——但與江蘇、廣東的工業區狀況不同，東三省的停電完全沒有用戶事先預警，拉閘斷電的「一刀斬決策」也是全中國唯一向民生用電無差別開大刀的地區。

東三省的民生限電，24日一開始並沒有引發太多討論，因為全國電力吃緊的消息在此前已有零星討論，再加上電網維護、電廠故障的可能狀況也都時有發生，一直到東三省大停電造成了民生日常混亂、經濟活動受阻、醫療院所慌張調控、大量居民受困電梯、甚至是工廠排風系統因此停擺導致數十人「煤氣中毒」...等混亂事件，輿論上的民怨與憤怒才在慢慢開始發現「不太對勁」。

圖為遼寧省磐石市停電狀況。 （取材自微博）

圖為中國網友上傳吉林省磐石市的停電狀況。 （取材自微博）

在此區間，中國政府或各級電網公司都沒有具體說明「為什麼停電？要停多久？什麼時候會修好？」的民眾疑問，一直到9月26日晚間吉林市新北水務公司在社群網站所公布的一條緊急通知，才讓錯愕東三省集體沸騰，內文表示：按照國家電網要求，將執行東北電管局和吉林省能源局「有序用電」精神，

「...不定期、不定時、無計畫、無通知停電限電，這種期況將持續到2022年3月份，停電停水變為常態。」

這份令人錯愕的直白聲明，雖然隨後因「用字遣辭敘述不當不準確」遭到中國各級政府「嚴厲檢討」並發出道歉，但輿論的憤怒早已迅速爆炸散開——因為它講的確實是「實話」——從東三省各地居民所回傳的通報消息，從24日開始的民生停電狀態，確實符合該通告裡「無計畫無通知不定期不定時」的所有敘述。

中國官媒紛暗示「為減碳環保」

由於中國國家主席習近平21日才在聯合國大會上高談「減碳綠能」，並承諾中國將終止資助海外燃煤火力發電廠的投資 與開發（但本國還是會繼續蓋），因此第一時間尚無法對大停電狀況有統一口徑反應的人民日報等中國官媒，也東拉西扯地暗示「這為了走向中國的減碳目標與環保方向」。

但隨著經濟衝擊、社會不滿與民生的衝擊逐日加劇，全國大缺電與東三省大規模停電的問題，已嚴重到無法打馬虎眼。各級官媒與作為負責單位的中國國家能源局，這才從27日開始修正解釋，證實中國目前確實遭遇了「綜合性的供電缺口」。

遼寧一家發電廠。（路透）

中國政府的說法表示，當前的全國大缺電問題，主要肇因於「中國經濟用電暴增」與「煤礦價格大漲」兩大原因——中國國家能源局表示：隨著中國經濟的崛起，國內用電的需求是逐年增長，再加上「中國防疫調控得當...比起世界各國更早復甦」，所以2021年中國1到8月的平均總用電量，相較於去年同期暴漲了15%；換句話說，當前的能源困境反倒是「中國經濟表現太好的關係」。

但另一個原因「煤礦價格大漲」的說法，官方卻只推說是國際經濟的同時復甦，導致全球原物料價格大增，但卻故意忽略中國對澳洲發動的貿易戰，其實也在2020年底對澳州煤礦下達「無限期進口禁令」。

然而中國官媒的說法，雖然解釋了中國電力告急的「長期結構」，但卻不能有效說明：為什麼全國性的缺電，會在此時、此地突然快速發生？特別是對東三省「民生斷電」的災難性政策，更是讓東北人民無法接受，甚至感到不可置信。

宣布省電節能卻「最攸關人命」

中國國家能源局表示，東三省的「嚴重缺電」主要是結構性的供給問題，因為資源、氣候與地理條件的限制，東三省的發電主要倚賴燃煤火力發電，但今年東北夏季河川水量減少，本來的水力發電出現缺口，再加上燃煤原物料的增加出現供煤問題，因此官方才會選擇降載供電、以維持整體電網的穩定。

但能源局的說法卻被基層輿論批評是「似是而非...沒講到痛點」，因為除了西藏、青海與內蒙古以外，東三省——遼寧、吉林、黑龍江——的年均總用電量，已經是中國排行最後段的吊車尾。地方總發電量只有15%是地方民生用電，再加上東北地區秋冬季節嚴苛的取暖需求。因此再怎麼省電節能，也都不應該動到最攸關人命、但占電量最小的東三省民生用電？

遼寧瀋陽市一家火力發電廠的堆煤區。（路透）

除此之外，東北的停電民怨也來自於長期而嚴重的「地域性相對剝奪感」——因為在本回缺電危機中，全中國就只有東三省「無預警無限期不通知的持續切斷民生供電」，但東北電網之所以不穩，極可能不是本地民眾浪費能源，

「而是東北發的電力，都被送往華北經濟區了。」

事實上，由於本地工業與經濟發展程度較低，明明富藏礦產、林木、與石油資源的東三省地區，長期以來就被中國中央政府定調為「淨輸電區」，負責供應華北地區的電力需求。就算2021年度的缺電荒已經持續了一段時間，但根據中國國家電網公司的數據，今年1到8月東北三省就向華北電網供電超過357億瓩。

東北發的電都送「華北經濟區」

換言之，除了供給端出現問題外，華北外地需求端更可能是導致東三省「突襲式大限電」的災難主因。但對此，中國官方不僅沒有說明，在後續的追加解釋與新聞報導中，官媒的定調反而回頭主打「東北政府的溝通不力與規畫失當」，像是本來唱著「大步走向減碳方向」的人民日報，27日就回頭譴責地方政府的電力政策規畫不當：

「...各別地方全力優化能耗指標、不惜關停生產甚至影響居民生活用電的『一刀切』做法，究竟為了啥？說白了，跟開學前狂補作業一個道理...平時不作為，臨近考核卻搞層層加碼『玩命突擊』，平時高喊『綠色發展』口號，實際工作中卻一再追逐短期效益，這暴露出一些地方對新發展理念的認識偏差，對綠色低碳轉型的謀畫不積極。」

至此，中國官方的輿論定調，也重新導回「東三省地方政府的嚴厲檢討」。

2016年，安徽省淮北市，員工在升級當地電網時在塔架上工作。 （路透）

「早早就看見紅燈，非要等衝線時猛踩剎車，考慮過乘客感受嗎？」正當人民日報等官媒忙著譴責東北政府的時候，東三省的無預警、無差別限電，卻也嚴重地影響了居民生活。像是此前應政府環保要求而更新的電爐廚具無法開灶，上下班尖峰時間大批上班族突然受困電梯，甚至連一般的交通號誌與紅綠燈都出現了「直接沒電」，種種混亂狀態就這樣持續地以東三省為單位持續上演。

之中，尤其讓東北人不滿的限電亂象，即是極為嚴重的「不確定性」與「沒有盡頭感」——因為直到9月28日中午為止，東三省各地仍在各種突襲式『拉閘斷電』，雖然中央政府痛罵吉林水務單位的溝通不當、用詞不準造成社會誤解，但停電政策至今，卻仍沒有有一個有效的預警、區域輪流與補償機制，通知對一般民眾作有效的『限電說明』，沒有人知道下一次停電什麼時候來？會停多久？一直突襲斷電的拉閘對策，又要甚麼時候才停？」

東北人與其他省「掀網路罵戰」

相關的狀態也引發了東北人與其他省份的「網路罵戰」。許多東北人無法接受這種不通知、不分類、不規畫的限電政策暴走上演，並質疑中央政府為何不管控華北工業用電，反而要挖東北的民生用電，慷平民之慨去「共體時艱」？但其他外省網友則認為，東三省的能源政策規畫混亂而落後，才是拖垮了中國經濟的腳步，「投資不過山海關！破爛發展都是破爛地方官僚主義的惡性循環，怪不得人！」

「有人嘲諷：『東北限電怎麼沒上微博熱搜？...因為要麼手機沒電，要麼連不上網。』聽著好笑，可如果不是這樣，誰能給這個現象作一個合理的解釋呢？」一名東北網友憤恨地表示：當9月26日，中國舉國為孟晚舟的「歷劫歸國」而燈火通明的時候，東三省卻是寒夜之中黑壓一片。此時此景甚至讓不滿的微博貼文，想到著名歌曲《殺死那個石家庄人》的憋屈背景，

「原來這樣就是被放棄的感覺，國家電網說是電力缺口大，人民日報直接甩鍋地方政府，其他地區的人說一句『我就說吧！是你們那個地方爛！』...就這樣了，隨便吧。」