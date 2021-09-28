港媒：華爾街大佬訪中替美傳話 堪比「季辛吉翻版」
香港媒體報導，美中官方交流因局勢緊張升溫而放緩之際，一名華爾街大佬搶先美國總統拜登氣候特使柯瑞在北京密會中共高層，堪比美國前國務卿季辛吉1971年秘密訪華之旅。
香港南華早報引述一名熟悉會晤細節的消息人士報導，前高盛總裁、現任巴瑞克黃金公司（Barrick Gold Corp）執行董事長索頓（John Thornton）8月底在北京會見中國國務院副總理韓正，雙方主要討論議題包括氣候變遷、新疆及恢復美中雙邊談判的條件等。
索頓也是中美金融圓桌會議（China-US Financial Roundtable）共同主席。他在這趟為期六周的訪中行程當中，擔任美中交流的非官方管道。他先在上海停留三周，8月底再前往北京會晤中共高層，此後又前往新疆訪問一周。
報導指出，新冠疫情爆發後，多數外國人都被拒於中國門外，索頓卻獲得了前所未有的入境權利。他是這段期間極少數能在北京與中國官員會面的外國人士之一，他也因此在美中高層領導人之間傳遞訊息和政策立場。
匿名消息人士形容：「索頓此行的性質與季辛吉的秘密訪華之旅類似。」
這名人士說：「韓正告訴索頓，中國並未尋求挑戰或取代美國。中美應恢復合作，但須以相互尊重為前提，意指美國應將中國視為一個地位平等的夥伴。」
報導還指出，索頓赴中前，曾與一位深入參與美中關係事務的白宮官員討論此行。這名官員至少兩度要求索頓勿訪問新疆，因為擔心此舉可能被解讀為美國認可中國在新疆實施鎮壓政策。
然而，索頓的新疆之行顯然受到韓正歡迎。知情人士透露：「韓正告訴索頓，他應該把在新疆的所見所聞告訴美國國會，且美國應反省自己的雙重標準：美方一方面將九一一事件後的戰爭視為反恐行動，另一方面卻批評中國的反恐行動是在侵犯人權。」
在氣候問題上，索頓將拜登政府會希望中國怎麼做告訴韓正，其中包括削減甲烷排放量。
韓正則反過來質疑美方的氣候承諾，並舉例美國前總統川普的政府退出巴黎氣候協定（Paris Agreement）。但韓正也說，不論美國政策如何變化，中國都將持續盡自己的一份力量。
韓正還告訴索頓，中國很快就會宣布計畫停止補貼海外燃煤電廠，並逐步關閉境內現有燃煤電廠。這些是拜登政府在氣候談判上提出的兩大訴求。
索頓則表示，他理解中國不會屈從美方要求、將原定2030年為碳排放量最高峰的期限提前。但他建議中國將英文表述從by 2030改為before 2030，以安撫華府，同時也不必承諾特定期限。
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