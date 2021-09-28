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路透：美國出口管制 中國C919客機生產受阻

中國新聞組／北京28日電
中國國產C919客機。(路透)
中國國產C919客機。(路透)

英媒報導，在本周的珠海航展上，中國C919客機並未參展。據消息人士指出，由於美國嚴格的出口管制，導致這款飛機更難達成認證和生產目標。

路透報導指出，消息人士稱，國企中國商用飛機公司無法得到供應商的及時幫助，一些備用零件甚至已經告罄。

自2020年12月，美國要求向任何與中國軍方有關聯的企業出口零部件和提供技術援助都需獲得特別許可。消息人士稱，美國相關供應商逐漸獲得許可，但這已導致中國的認證速度變慢，長達數月的延遲有可能影響到早期生產。

報導又指，中國商飛落後於其最初的認證計畫多年。一位業內人士表示，「中國商飛非常專注於試飛。他們落後於計畫，正在盡可能多地飛行以達到中國認證所需的最低小時數。」

消息人士又稱，C919有可能在今年年底前獲得中國航空監管機構頒發的型號合格證，但會有一連串關於飛行操作的限制。消息人士說，即使在獲得認證之後，中國商飛也必須為C919進行升級。

美國航太諮詢公司Patriot Industrial Partners的航太供應鏈專家克魯茨說：「最大的障礙之一將是供應鏈，特別是現在的通貨膨脹和材料供應狀態，以及供應商又發生變動。」

他表示，供應商可能沒有流動資金，來進行認證後的改裝，也不像幾年前，願意繼續支持像商飛這樣小批量試生產計畫。

商飛的認證進度已經延宕多年，這也是C919為何沒在珠海航空展現身的原因。

商飛和中國民用航空局都沒有回應置評要求。

中國 美國 供應鏈

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