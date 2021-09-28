中國製「航母殺手」導彈組合 珠海航展新亮點

在珠海舉辦的中國航展上，新版國產反航母作戰「海防體系」亮相。圖為037型導彈艇發射鷹擊系列導彈。(取材自新華網)

第13屆中國 航展28日在珠海揭幕。有媒體率先探營發現，新版國產反航母作戰「海防體系」亮相，專攻航母的國產反艦巡航導彈YJ-12E（鷹擊）、CM-708UNB（海鷹）潛射導彈協同作戰「組合」尤為矚目。其中，YJ-12E實現裝載於艦船、車輛以及作戰飛機多種平台發射，飛行速度達超音速三倍，能在擊中目標之前執行「空中蛇形機動」，最大有效射程達290公里，被相關軍情專家稱為具有「百萬軍中取敵將首級」的能力；而CM-708UNB可用於潛艇水下隱蔽攻擊海上大中型艦船目標。這顯示中國反航母武器體系正不斷完善。

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大公報報導，提前走訪中國航天科工集團展區發現，在展出的新版「海防體系」中，中方分別從地面、空中和水面同時對敵方航母戰鬥群發起攻擊的導彈，無論是功能、速度還是射程等均進一步升級，而主攻敵方航母的主力導彈亦更加多元化。

其中，新亮相的YJ-12E、YJ-18E導彈成為本屆航展的最大亮點之一。兩款導彈曾入列2019年新中國成立70周年國慶閱兵式的導彈方陣，是中國目前最先進的主力反艦導彈。在新版「海防體系」上，YJ-12E擔綱成為攻擊敵方航母的主力導彈。

值得關注的是，YJ-12E可從空中、陸地或海上多種平台發射，並能夠在擊中目標之前執行「空中蛇形機動」，這使得敵方作戰系統難以攔截。相關軍情專家分析說，YJ-12E射速快，飛行速度達超音速3倍，攻擊敵方艦艇時，用時短，敵方的反應時間也大幅縮短，攻擊威力很大。據悉，YJ-12E能一發擊毀導彈護衛艦等軍艦，使其失去作戰能力，也能重創航母。

「YJ-18E則可遠程隱蔽打擊敵方大中型水面艦艇及編隊，同時具有攻擊小型艦艇、陸上固定目標的能力。」中國航天科工集團展區工作 人員稱，YJ-18E具備「亞聲速巡航＋超聲速突防」、攻擊隱蔽性好，射程遠、突防能力強，毀傷威力大等特點。對此，相關軍情專家認為，這能大大提升突防能力，降低敵方的攔截時間，另外有消息稱YJ-18E最大射程可超過400公里。

軍事專家宋忠平表示，是次在珠海航展亮相的武器裝備，包括反艦導彈，都是已經形成實際戰鬥力的成熟裝備，不只是國內在用，還有一些也在出口。「都是以防禦性武器裝備為主，對於維護國家的安全、主權和發展利益，包括解決南海問題、台海問題，都能發揮比較重要的作用。」