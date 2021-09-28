珠海航展登場 殲20性能數據首披露 最大速度2.0馬赫

在航空工業館展示的攻擊11（圖中）、運20（圖左）和殲20（圖右）大比例模型。(取材自環球網)

第13屆珠海航展9月28日至10月3日在珠海舉行。中國 「20時代」的三大重器—隱身戰鬥機殲20、大型運輸機運20、戰術通用直升機直20首次齊聚，航展並首度公開殲20性能數據。總師楊偉透露，在建黨百年的慶祝大會上，「15架殲20飛過天安門 上空，實際上天上不止15架，在地上還有許多」。

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環球時報報導，在珠海航空工業館的中心位置，一個大型旋轉展台上同時醒目地展示殲20、運20、直20和攻擊11的大比例模型，它們被稱為「20家族」主要成員的四款先進軍機。

四款軍機代表中國航空工業的最新成果，實際上也是場館現場空中打擊、戰略投放、低空突防和察打與協同四個分展區的代表，其各自背後是相應的四大航空作戰裝備體系。

在空中打擊方面，殲20領銜，由殲10CE、殲16、殲11B等一系列主力戰機，和以最新PL-15E遠程空空導彈為代表的先進對空、對地打擊武器裝備組成。

報導指出，此次航展首度披露殲20性能數據。殲20的機身長21.2米，高4.69米，翼展13.01米，最大飛行速度達到2.0馬赫。首次現身航展的PL-15E空空導彈最大射程達145公里，採用捷聯慣導／衛星組合及主動雷達末制導等組合制導方式，並具有雙向數據鏈修正能力。這意味著該導彈具備在飛行中途改變打擊目標的先進能力。

殲20總師楊偉表示，殲20在實戰化演練中表現卓越。他並描繪了十四五期間，中國航空的規畫和構想。在戰略打擊能力方面，航空工業將持續開展轟6系列飛機能力的提升，加速推進新型戰略打擊武器裝備研製，進一步提升空基遠程戰略打擊能力。