「戰狼畫師」新作「歸舟」 賀孟晚舟返中

烏合麒麟新作「歸舟」。(取材自微博)

「中國 戰狼畫師」烏合麒麟25日在微博發布新作「歸舟」，歡迎華為財務長孟晚舟 回中國，引發關注。烏合麒麟(本名付昱)26日在2021世界互聯網大會烏鎮峰會全球抗疫與國際傳播論壇上分享了創作心得，並表示，用畫筆表達樸素的愛國情感是其重要創作初衷。

香港01報導，畫作「歸舟」中，一隻長相醜陋、頂著「美元燈」、外皮與美國國旗圖案類似的深海燈籠魚，濺起與加拿大國旗圖案一樣的楓葉狀水花，似乎要咬到身著黃裙的「孟晚舟」，但「孟晚舟」被一架紅色的標記著金色星星、印有「中國救援」的直升飛機拯救出來。畫作亦再次憑藉犀利的畫風與細節，詮釋了本次孟晚舟引渡案歸國中的各個角色。

中國青年報報導，付昱26日在烏鎮峰會上談及自己的創作靈感。他表示，隨著新冠疫情 的蔓延，針對中國的攻擊言論開始在國際輿論場出現。他覺得，不僅要製作一些爆款作品，還要找到一款能夠在國際上有效傳播的產品，為中國發聲。

今年7月，付昱創作了漫畫「神明改造」。在畫面中間，一個巨人被綁在注射病毒的設備上。這個巨人代表地球，他被四個鐐銬牢牢鎖住，它們分別代表輿論霸權、科技霸權、軍事霸權和金融霸權。

付昱還意識到，需要提供建設性視角，展現中國，讓海外民眾產生共情。在疫情防控上，他創作了漫畫「群體免疫」，反映了部分西方國家在疫情暴發初期的消極態度；漫畫「披甲」彰顯了中國緊緊依靠人民、牢牢團結人民、事事為了人民的抗疫舉措。

付昱在分享中坦言，他不是傳播方面的專業人士，只是一個創作者，很高興作品能被這麽多人喜歡，很榮幸能為國家做一點微小貢獻。

付昱說：「作為一個中國青年，在國家遭受詆毀和誣蔑的時候，我會義憤填膺；在國家快速發展的時候，我會興高采烈，這都是我個人樸素的自然情感。我表達這些情感的方式就是畫筆和創作。我會繼續創作出更多表達我們共同樸素情感的作品。」