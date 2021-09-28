英媒：孟晚舟獲釋 美國副國務卿薛曼訪華促成

中國媒體紛紛報導孟晚舟回中國。(路透)

華為財務長孟晚舟 25日獲釋返國激發中國 民眾高度民族主義凝聚，中國外交部以「正義也許遲到，但絕不缺席」來為這件「政治事件」做出結論，認為她回國是國家的勝利。但英媒指出，孟案達成延遲起訴是美國 副國務卿薛曼7月訪華時所促成。中國網上也出現零星「民族英雄」式宣傳不合適的意見。

英國金融時報引述消息指，美國副國務卿薛曼7月到訪中國天津時，曾「提及關於美國和加拿大公民的案件」。美中雙方同意成立工作組處理「個別案件」，即是涉及孟晚舟、康明凱和史佩弗的案件。

消息人士稱，中美7月的會面充滿火彈味，釋放孟晚舟等三人是唯一取得的成果。美國想藉釋放孟晚舟來作為「中美更緊密合作的開端」，但分析指這對擴展華盛頓與北京的關係起不了多少作用。

中國環球時報26日指出，康明凱和史佩弗均以患病為理由申請取保候審，獲中國當局確認、診斷和批准。但加拿大外交部長賈諾反駁中方說法，賈諾稱兩人的狀態非常好，獲中國政府釋放，跟華為財務長孟晚舟的案件有直接關連。

加拿大駐美國大使希爾曼認為，中方提出協商是因為已無扣留兩人的必要，她形容事實反映中方此前採取的確實是「人質外交」。

BBC中文網報導，孟晚舟24日獲釋，並於25日包機返回中國。官媒對孟晚舟回國的高調宣傳猶如歡迎「民族英雄」，認為她回國是國家的勝利。但也有網友指出政府藉著孟晚舟回國激發民眾的民族主義情緒並不合適。

少數網友認為，孟晚舟是「大資本家的長公主」，是中國特權階層的一員，她最大的貢獻，恐怕就是「被加拿大抓了」這事，這兩年貢獻無數熱搜，不僅為華為省了巨額營銷費，也為中國的愛國主義教育提供了豐富素材。