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「煤」有問題 電就有問題 中國稱將守住民生用電

中央社／台北27日電
一名男子行經中國東北黑龍江省哈爾濱市的燃媒廠。（路透）
一名男子行經中國東北黑龍江省哈爾濱市的燃媒廠。（路透）

中國多地正實施限電，東北地區甚至對民生限電。在強大質疑聲中，中國國家電網有限公司今天表示，將保障基本民生用電需求，最大可能避免出現「拉閘限電」情況，堅決守住民生、發展和安全底線。

國家電網透過官網表示，針對當前供電形勢，會綜合施策、多措並舉，包括：強化全網統一調度，服務好發電企業；統籌調配資源，挖掘跨區跨省通道送電潛力；嚴格落實供電保障責任，確保安全可靠用電等。

9月以來，中國南北多地「拉閘限電」。在此之前，廣東等多省已經展開限電控管能耗（能源消耗量）的措施。近日中國媒體紛紛探討此輪限電的原因，大多指向官方的「能耗雙控」政策以及煤炭價格高等因素。

新京報今天刊出廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強的文章，說明當前中國的發電、用電情況以及轉型需求。

林伯強說，局部缺電跟電網有關，也跟局部性需求短時間內上漲太快有關係。電力緊張和煤價太高、煤電企業發電意願和財力不足也有關係。

他說，居民用電量只占全社會15%左右，所以限電限到居民，就不是「能耗雙控」可以解釋的，是「短時間措手不及的結果」。

目前中國電力供應結構中火電占70%，清潔能源（風電、太陽能）的發電量貢獻只有9%。

根據這篇文章，今年前8個月，全國用電量年增長就達到13.8%，幾乎是近年來最快的增長速度；按低碳清潔轉型的基本方向和目前的電力結構，每年5%左右用電量增長就應該屬於較高水準了。

文章說，中國能源結構中煤電占比高，所以煤一出問題、電就容易出問題；另一方面，產業結構中工業用電占比約70%，尤其是高耗電（銅鐵鋁等）產業占比高，這些產業稍微加一點力，對於整體用電來說就會增加很多。

電力供應結構中火力發電占70%，電力消費結構工業占70%，「兩個70%疊加到一起，其影響可想而知。所以，限電今年不是第一次，肯定也不會是最後一次」。

文章強調在碳中和背景下，未來電價應該會按市場供應成本而逐步改革，反映市場供需和低碳清潔轉型成本。

文章並指出，由於越來越不穩定的氣候和越來越不穩定的能源電力系統，未來能源系統需要保障安全穩定和充足供應，系統成本將大幅度提升，僅靠電力系統內部將難以化解轉型成本。

中國

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