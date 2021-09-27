電網有崩潰危險? 東北3省拉閘限電 挨批「一刀切」

東北地區多城突發停電，據報導是受到煤炭價格高、發電用煤緊缺的影響，電力公司並稱電網有崩潰危險。（中新社）

中國 多省近日限電，不少企業因此被迫停產，其中東三省以「整個電網有崩潰的危險」等為由，臨時大規模限制民生用電，引發民怨，相關討論更衝上熱搜。官媒批評這是各地方為在最後一季度達成「能耗雙控」目標而「開學前狂補作業」的「一刀切」做法，已造成經濟失序，要各地政府「少幹臨時抱佛腳的蠢事」。

來源：YouTube

「白天通知停產，晚上就被關了」 ，「我開工廠十幾年了，從來沒有碰到這種情況過」，「誰能告訴我究竟何時可『來電』？ 」，多省工廠近日遭遇無預警限電停產，企業主抱怨，目前正是「金九銀十」訂單高峰期，是二產、三產用電需求持續旺盛，卻罕見的被迫限電限、停產，讓他們不禁問：「用電高峰期應該是過了呀，為啥反而這麼缺電？」。

九派新聞報導，廣東省能源局昨天發布節約用電倡議書，要求全省各級黨政機關、事業單位，空調制冷溫度設置不低於26℃，辦公場所3層樓及以下停止使用電梯等。而早在23日，東北三省就在用電高峰時段開展部分拉閘限電，昨天更是登上熱搜，引發網民極大討論。

多個通知顯示，東北地區停電主要受聯絡線淨受能力下降、煤價高位運行、電煤緊缺導致發電廠出力下降等因素影響，但民眾仍有很多疑問，尤其有的地方一停電就是逾12小時，還是先停電再通知。而且限電已嚴重影響民眾生活影響，「馬路上紅綠燈全滅了！到處都在堵車」，「不僅停電還停水」，「突然大早上停電，我們小區有人困電梯裡了」。

據新京報報導，國家電網客服工作人員表示，東三省部分地區無預警停電，是因為整個電網有崩潰的危險，情況緊急。東北地區此前已首先對非居民執行有序用電，但執行後仍存在電力缺口。至於何時恢復正常用電仍未知，「如果可以通知肯定會提前通知的，盡量避免突然停電」。

人民日報旗下的知名微信 公眾號俠客島指出，近期多省大限電，使得不少企業因限電被迫停產，引起民怨質疑地方「一刀切」，原因就是部分地區在「開學前狂補作業」。上半年多地能耗因受避險資金青睞的大宗商品價格屢創新高等因素，不降反升，在考核壓力及轉眼間已接近第四季下，就採取強力手段，對產業園區和行業強制性限產停工、拉閘限電。

俠客島指出，地方政府「一刀切」要求企業停產、限產，相關產品必因供不應求而價格上漲，進而迫使企業將生產成本轉移至消費端，提升消費價格，抬高通 膨水準，這反而給經濟社會帶來不必要的失序。地方要做好「能耗雙控」，應功在平時，「少幹臨時抱佛腳的蠢事」。