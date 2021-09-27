半個中國面臨限電 蘋果、特斯拉供應商停產

中國限電措施可能對中國經濟和全球市場造成衝擊。(路透)

中國 「能耗雙控」造成企業限電、停產的影響持續擴大，蘋果 和特斯拉的幾家關鍵供應商已宣布中國廠停產，但這將危及聖誕旺季需求高峰期供應鏈的穩定性。另有分析指出，在恒大危機恐波及中國金融體系之際，電力供給受限可能對中國經濟造成重大衝擊，甚至波及全球市場。

據了解，中國23個省份中，近半未能達成北京設定的能源密集度（energy intensity）目標，目前正面臨限電壓力；江蘇、浙江和廣東所受衝擊最大，這三個工業重鎮合計占中國經濟規模近三分之一。

包括陸挺在內的野村控股分析師在研究中報告說：「目前市場關注焦點集中在恒大和北京當局對不動產產業的打壓，另一個重大的供給面震撼（限電）可能被低估甚至忽視。」這些分析師並預測，中國經濟本季將陷入萎縮。

綜合外電報導，鴻海關係企業乙盛精密工業，以及蘋果和特斯拉的一家重要構件供應商周日表示，江蘇昆山廠從周日到周五暫時停產，配合該市停供工業用電的政策。

蘋果的印刷電路板供應商欣興電子說，因大蘇州地區周日中午至月底停供工業用電，蘇州和昆山的子公司配合停工，會協調其他廠區生產，滿足客戶出貨需求。iPhone的聲學元件供應商康而富控股，在蘇州設有廠房，也公告停工5日至周四中午，將調用庫存以支援客戶需求。

英特爾、輝達和高通的數家晶片封測服務供應商則收到通知，要求江蘇省的廠房停工數日。恩智浦、英飛凌和日月光的半導體封裝材料供應商長華科技也公告，26日晚間到月底停工。

中國這場能源危機有一部分原因來自本身政策。但有分析認為，中國要求節能減排的時機，正值全球市場投資人信心因恒大集團 債務危機而受到動搖，這次限電造成的經濟衝擊可能更大，使全球供應鏈短缺的情況進一步惡化。