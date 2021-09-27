我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控引燃加州小鹿山火 恐面臨9年徒刑 婦否認縱火

德大選變天 社民黨以1.6個百分點險勝梅克爾政黨

孟晚舟包機繞飛北極、避美領空 防美「出幺蛾子」？

中國新聞組／北京27日電
市民在手上寫著「歡迎回家」迎接孟晚舟。 (視頻截圖)
市民在手上寫著「歡迎回家」迎接孟晚舟。 (視頻截圖)

孟晚舟結束被加拿大方面近3年的拘押，25日晚乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場。外媒對此高度關注，也披露一些鮮為人知的細節。據報導，孟乘坐的包機選擇了民航客機很少選擇的航線，刻意繞飛北極、避開美國領空及周邊空域，引發熱議。許多網友認為，這是中方避免「橫生枝節」，在最後關頭仍提防美國「出幺蛾子」（耍花招）。

此外，孟晚舟抵埠深圳後，入住華為位於深圳坂田的防疫隔離點，需14日集中隔離外加7日居家隔離。隔離點外則未見有支持者出現，隔離點保安亦不肯透露絲毫風聲。

參考消息綜合外媒報導稱，孟晚舟獲釋後搭乘的是國航777-300型客機，航班編號為CA552，該包機於北京時間25日早上7時30分左右自溫哥華起飛。根據航班追蹤顯示，該航班並沒有像其他自北美西岸飛往東亞的班機那樣，使用北太平洋或美國阿拉斯加的航班路線。而是向北甚至略微偏東，朝北極海方向飛去，引起廣大網友討論。有網友表示，畢竟孟晚舟滯留在加拿大就是美國所為；也有網友表示，平安回國就好，繞點遠路也無妨。

知名專家、鳳凰衛視評論員宋忠平向香港文匯報分析認為，此次包機安排應該有防止美國在最後關頭「橫生枝節」的考量。他說，此次回中國安排一是選擇中方的包機；二是在航路上選擇了繞行北極，途經俄羅斯空域後進入中國領空，寧肯多走一點，也不經過美國的領空；此外，派遣777型大飛機不需要經停，也是為了進一步確保安全。這些都可謂是萬全之策。

宋忠平稱，此次孟晚舟回國是中國對美國「長臂管轄」的一次有力反擊，徹底粉碎了美國企圖借「長臂管轄」危害中國企業的圖謀，是中美在這一領域博弈的一次勝利。不過，宋忠平也同時提醒，中美間的博弈才剛剛開始，未來的前路仍將充滿荊棘和坎坷，不容樂觀。

另據香港明報報導，孟晚舟返中國後的隔離地點在華為荔枝苑內，該地區屬於華為興建的生活住宅區，主要租予華為員工居住。華為荔枝苑大門外並沒特別加強保安，也不見有孟晚舟的支持者聚集。當記者嘗試進入小區時，遭大門保安阻止。面對記者詢問孟晚舟是否在小區內隔離，保安只重複表示不清楚，並再三提醒記者非住客不能進入小區範圍。

孟晚舟25日晚乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場。（新華社）
孟晚舟25日晚乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場。（新華社）

美國 孟晚舟 中國

上一則

央視直播「追孟」 4億人次點讚 「超越美加總人口」

下一則

昆山企業響應限電停產 「放假」到月底

延伸閱讀

中加3年「人質外交」結束 關係能回到正常化？

中加3年「人質外交」結束 關係能回到正常化？
華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟

華為小公主姚安娜發文迎孟晚舟 打錯「祖國」2字挨轟
孟晚舟「歸航」中國沸騰 官媒直播追蹤、1億人網上接機

孟晚舟「歸航」中國沸騰 官媒直播追蹤、1億人網上接機
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

熱門新聞

在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18
中國近期多省分拉閘限電，惹民怨，質疑地方「一刀切」，中國自媒體指出，原因為中國部分地區在「開學前狂補作業」。（圖／取自搜狐）

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

2021-09-26 11:23
中國恒大集團。路透

路透：中國金融機構正為恒大可能倒閉做準備

2021-09-19 13:16

超人氣

更多 >
紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼

紐時：北京營救孟晚舟不計一切 外國公民被當籌碼
中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？

中國生產旺季搞拉閘限電 怎麼回事？
紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元

紐約警查獲7非法貨車當露營車 Airbnb住一晚不到百元
情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外

情侶「車震」到翻車 警：他們在鞏固關係時出意外
加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理

加拿大「兩個麥可」獲釋 中媒：因病取保候審 案件中止審理