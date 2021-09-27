孟晚舟包機繞飛北極、避美領空 防美「出幺蛾子」？

市民在手上寫著「歡迎回家」迎接孟晚舟。 (視頻截圖)

孟晚舟 結束被加拿大方面近3年的拘押，25日晚乘坐中國 政府包機抵達深圳寶安國際機場。外媒對此高度關注，也披露一些鮮為人知的細節。據報導，孟乘坐的包機選擇了民航客機很少選擇的航線，刻意繞飛北極、避開美國 領空及周邊空域，引發熱議。許多網友認為，這是中方避免「橫生枝節」，在最後關頭仍提防美國「出幺蛾子」（耍花招）。

此外，孟晚舟抵埠深圳後，入住華為位於深圳坂田的防疫隔離點，需14日集中隔離外加7日居家隔離。隔離點外則未見有支持者出現，隔離點保安亦不肯透露絲毫風聲。

參考消息綜合外媒報導稱，孟晚舟獲釋後搭乘的是國航777-300型客機，航班編號為CA552，該包機於北京時間25日早上7時30分左右自溫哥華起飛。根據航班追蹤顯示，該航班並沒有像其他自北美西岸飛往東亞的班機那樣，使用北太平洋或美國阿拉斯加的航班路線。而是向北甚至略微偏東，朝北極海方向飛去，引起廣大網友討論。有網友表示，畢竟孟晚舟滯留在加拿大就是美國所為；也有網友表示，平安回國就好，繞點遠路也無妨。

知名專家、鳳凰衛視評論員宋忠平向香港文匯報分析認為，此次包機安排應該有防止美國在最後關頭「橫生枝節」的考量。他說，此次回中國安排一是選擇中方的包機；二是在航路上選擇了繞行北極，途經俄羅斯空域後進入中國領空，寧肯多走一點，也不經過美國的領空；此外，派遣777型大飛機不需要經停，也是為了進一步確保安全。這些都可謂是萬全之策。

宋忠平稱，此次孟晚舟回國是中國對美國「長臂管轄」的一次有力反擊，徹底粉碎了美國企圖借「長臂管轄」危害中國企業的圖謀，是中美在這一領域博弈的一次勝利。不過，宋忠平也同時提醒，中美間的博弈才剛剛開始，未來的前路仍將充滿荊棘和坎坷，不容樂觀。

另據香港明報報導，孟晚舟返中國後的隔離地點在華為荔枝苑內，該地區屬於華為興建的生活住宅區，主要租予華為員工居住。華為荔枝苑大門外並沒特別加強保安，也不見有孟晚舟的支持者聚集。當記者嘗試進入小區時，遭大門保安阻止。面對記者詢問孟晚舟是否在小區內隔離，保安只重複表示不清楚，並再三提醒記者非住客不能進入小區範圍。