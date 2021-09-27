央視直播「追孟」 4億人次點讚 「超越美加總人口」

深圳京基100大廈25日打出燈光效果，「歡迎孟晚舟回家」。（新華社）

華為副董事長兼首席財務官孟晚舟 獲釋返中國 ，中國官媒罕見全程直播航班動態與機場 接機。中宣部副部長、中央廣播電視總台台長慎海雄昨天表示，孟晚舟回家的央視直播報導，引發全國網民熱烈反響，僅總台下屬的新媒體平台上，點讚總人次就達4億，超過了美國和加拿大的總人口。

慎海雄昨天是在上海舉行的央視融媒體產業投資基金成立儀式上做了上述表示。澎湃新聞報導，據介紹，從孟晚舟搭乘的中國政府包機進入中國領空開始，中央廣播電視總台下屬各平台就開始了全程直播。

截至25日23時，僅央視新聞新媒體的「總台獨家直播─晚舟，歡迎回家！」直播總觀看量就近4.3億。

慎海雄在致辭時所指的點讚總人次達4億，包括了中央廣播電視總台下屬的央視頻、央視新聞客戶端、央視網等新媒體平台。

「這就是民心所向，是人民的力量！」慎海雄說，孟晚舟能回到祖國，充分彰顯了中國共產黨人民至上的執政理念，是新時代以人民為中心發展思想的生動事例。他並強調，強大的祖國是中國人民的堅強靠山。

孟晚舟回國被中國官方定調為「這是中國的一次重大國家行動。這是中國人民取得的一個重大勝利」。不僅官媒全程直播「晚舟回家」，深圳市內多處地標建築樓身打出「歡迎孟晚舟回家」的巨幅標語，機場還響起「我和我的祖國」等的歌聲，猶如全國辦喜事般的歡騰。