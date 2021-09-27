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歡迎孟晚舟回家 成都一家電影院影廳為她改名

中國新聞組／北京27日電
有觀眾在貓眼、淘票票等購票平台買票時，發現成都沙河電影院將影廳名字改成了「歡迎孟晚舟回家 」、「千日猶未晚，輕舟歸家國」等溫暖的話語。（取材自紅星新聞）
有觀眾在貓眼、淘票票等購票平台買票時，發現成都沙河電影院將影廳名字改成了「歡迎孟晚舟回家 」、「千日猶未晚，輕舟歸家國」等溫暖的話語。（取材自紅星新聞）

25日晚上，這樣一件事牽動著無數網友的心：在被加拿大無理扣押1028天後 ，孟晚舟終於回家！當晚，有觀眾在貓眼、淘票票等購票平台買票時，發現有著65年歷史的成都沙河電影院將影廳名字改成了「歡迎孟晚舟回家 」、「千日猶未晚，輕舟歸家國」等溫暖的話語。

紅星新聞報導，記者26日從貓眼購票平台看到，當購買沙河電影院27日「我和我的父輩」電影票時，2號廳的名字加上了「世間最暖的歸途」，3號廳加上了「燈塔在守候，晚舟早歸航」，4號廳加上了「月是故鄉明，心安是歸途」，5號廳加上了「歡迎孟晚舟回家」。

在購買「長津湖」30日的電影票時，7號廳加上了「千日猶未晚，輕舟歸家國」，8號廳加上了「祖國是你最強大的依靠」。

對此，有觀眾表示，影城此舉很有創意，很溫暖，很應景。

據報導，沙河電影院經理柏翮表示，25日晚上看了孟晚舟回到深圳的直播節目後，非常感動，當天深夜就把影廳的名字改了：「我只是用自己的方式表達一下我自己的感動而已。為避免誤會，已經盡量減少了商業元素，盡量在廳名引用央媒的觀點和評論。」

報導說，柏翮透露，沙河電影院一共10個廳，9個廳都改了名字。

那是否會擔心有人覺得是炒作？柏翮表示：「我覺得所有觀看了孟晚舟回國直播的網友，都會和我有同樣的感受，那就是我們的確是生活在一個偉大而強大的國家。這時候有的網友會在微博評論，有的網友會發彈幕表達心情，我只是換了一種表達方式而已。」

柏翮還透露，他打算把孟晚舟回家的視頻剪個映前廣告，在電影院播放，祝福祖國強大，也和國慶節應景。

電影院 孟晚舟 微博

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