互聯網大會 習：築牢數位安全 馬斯克：數據全放中國

世界互聯網大會烏鎮峰會26日在浙江烏鎮開幕，圖為首席執行官馬斯克以視頻方式發表演講。 （中新社）

2021年世界互聯網大會烏鎮峰會26日在浙江省桐鄉市烏鎮開幕，中國 國家主席習近平向大會致賀信。他強調，構建數位合作格局，築牢數位安全屏障，讓數位文明造福各國人民，推動構建人類命運共同體。特斯拉 （Tesla）首席執行官馬斯克 則稱，會擴大投資中國，並已在中國建立數據中心，所有數據儲存在中國。

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新華社報導，習近平指出，數位技術正以新理念、新業態、新模式全面融入人類經濟、政治、文化、社會、生態文明建設各領域和全過程，給人類生產生活帶來廣泛而深刻的影響。

習近平強調，中國願同世界各國一道，共同擔起為人類謀進步的歷史責任，激發數位經濟活力，增強數位政府效能，優化數位社會環境，構建數位合作格局，築牢數位安全屏障，讓數位文明造福各國人民，推動構建人類命運共同體。

美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克26日也向北京方面承諾，在前所未見的經濟動盪背景下，特斯拉將致力於在中國投資與擴張。

路透引述消息人士報導，儘管全球半導體短缺，特斯拉上海廠今年1-9月將生產3萬輛車，第3季的季底為交車高峰。特斯拉上海廠為中國本地以及德國、日本等國際市場生產Model 3轎車和Model Y休旅車。根據中國乘用車協會（CPCA）的數據，特斯拉上海廠1-8月已出貨約24萬輛汽車，其中許多出口至海外。特斯拉尚未公布該工廠生產的細節。

馬斯克在中國世界互聯網大會的開幕式上透過視訊發表談話說：「特斯拉已在中國建立一座資料中心，把我們在本地事業所產生的生產、銷售、服務和充電等所有資料在地化。」他首次具體說明要在中國儲存這類資訊。

2021年世界互聯網大會烏鎮峰會26日在浙江省桐鄉市烏鎮開幕，主題為邁向數位文明新時代──攜手構建網路空間命運共同體，由中國國家互聯網信息辦公室和浙江省人民政府共同主辦。世界互聯網大會自2014年在烏鎮舉辦迄今已有八屆。

本屆大會因新冠疫情關係，來自80多國及地區、近2000名代表，以線下或線上形式參與。英特爾公司執行長基辛格和今年夏季甫就任高通執行長的艾蒙（Cristiano Amon）也遠端與會，阿里巴巴張勇、小米科技董事長雷軍、奇虎360公司董事長周鴻禕等也參與此次活動，但阿里創辦人馬雲、騰訊控股主席馬化騰未出席。