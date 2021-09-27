北京瞭望／地方政府不說實話 限電限產有玄機

中國江蘇、雲南、浙江等地近期傳出不少高耗能企業因限電被迫停產的消息，嚴控力度之大史無前例。 （新華社）

近期中國 經濟領域熱點紛呈，有財經專欄作家說都不知寫什麼好，剛搭好文章的架子，更精彩的故事又開了頭。其實在諸多大故事中，就以海航陳峰、恒大許家印情節鮮活，但都不如一個故事影響全局又令人猜之不透，那叫 「限電限產」。

「限電限產」四個字不難理解，就是限制用電、限制生產。自8月以來，多個經濟發達的省份開始對企業實施「限電限產」政策，9月初說是擴大至三分之一的地方，近日說是小半個中國都在「限電限產」，有的地方更直接「限電停產」 。

「限電限產」說來簡單，想來複雜，首先就是各地方政府都不說實話，用了些美麗的謊言，最普遍的說法叫「有序用電」，意思是你們用電用得太亂，花俏的則如廣東說「開二停五」即一星期只給電兩天，廣西叫「錯峰避峰」即要企業避開錯開用電的高峰，四川叫「暫停非必要性負荷」，浙江說是「安排企業集中檢修」等等。

「限電限產」影響面日大，各類企業叫苦，特別是那些要趕出口訂單的企業，剛在市場上追了一輪高價的原料，現在沒電就沒法開工，別說利潤了，完不成訂單賠錢都賠不起了。但現在的問題是在經濟又有下行，當局公開要求再度穩增長的背景下，如此大面積「限電限產」，原因何在？

「限電限產」以來，除了抱怨，還有各種各樣的猜測，最早都在猜是因為澳洲 關係搞僵，不買澳煤了，火力發電沒煤燒就發不了電。如果去買其他國家煤如美國 、加拿大、俄羅斯、哥倫比亞以及菲律賓的煤炭。但這些煤炭又貴又差，而發電企業要漲價，北京為了維穩又不准，於是電不夠用。

當然有質疑之聲，有人說不是還有水力發電和核電嗎。一問才說核電占比不高，水電因夏發洪水把人嚇得大舉放水，現在水不足了。還有人說跟澳煤無關，因為跟澳洲關係是沒有改善，但買澳洲貨已跟外交脫鉤，最近不僅買澳煤，還在搶澳洲小麥呢。

第二種說法，比較陰謀論又比較專業，那是說國際大宗商品價格猛漲，中國的產能擴張再也帶不來利潤高增長，尤其是輕工製造產業，反而是生產愈多、出口愈多就賠錢愈多。於是有人設計出新招，要透過「限電限產」 ，來實現一個早就想達到的目標，即提升中國製造業在全球產業鏈中的地位和議價權。

這種想法，來自於疫情中的變化，即全球供應鏈在疫情中斷裂，大批防疫產品依賴中國製造，現在限產，意味著供應減少。按供需關係的變化，導致市場和價格變化的原理，當中國限產等同減少對外供給，供給短缺就要價格提升，這被叫做「中國版輸出通膨」，還有狠狠地說，這叫「經濟超限戰」，或換一種說法，是給美國等送一份通膨大禮。

還有第三種說法，那說的是中國經濟最熱的詞是「碳中和」、「碳達峰」，這事由最高領導人「親自抓」，還定成了戰略任務，現在才進入實施階段，地方政府就來了個「限電限產」。下一屆最高領導人要與美國領導人見面，見面禮就主要是減碳。可以想見，下一步高能耗、高汙染產業，包括煤電能源等，都會被大力調整壓縮，有人說是「該搬遷的，就得搬遷，該關停的，就得關停。」