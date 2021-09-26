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中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

中加換俘做「人質外交」？ 加學者示警在中外企風險

中國新聞組／北京26日電
孟晚舟25日搭乘中國政府的國航包機，自溫哥華飛抵中國深圳國際機場，受到紅毯的禮遇歡迎，對歡迎者揮手。(路透)
孟晚舟25日搭乘中國政府的國航包機，自溫哥華飛抵中國深圳國際機場，受到紅毯的禮遇歡迎，對歡迎者揮手。(路透)

美國司法部與華為財務官孟晚舟達成「延遲起訴協議」，孟晚舟離境加拿大後，兩名被中方關押的加拿大人康明凱與史佩弗也獲釋返加國。加拿大學家指出，儘管中國一再否認，但這明顯是人質外交手段，顯示和中國往來的任何外國企業或民眾都有被中方無理拘留的風險。

自由亞洲電台報導，多倫多大學亞洲與全球事務教授王慧玲(Lynette Ong)說，儘管中國否認，但孟晚舟釋放當下，兩人也獲釋，這很明顯是人質外交。

王慧玲提醒在中國的企業或個人都要額外警覺，不僅因為地緣政治而讓在中國的外商企業、高管會有被拘捕而成人質的問題，也因為中國內部的政治氣候改變了，私營企業在中國經商風險更大了，「到中國做生意需要睜大眼睛」。

前加拿大外交官丶現為加拿大全球事務研究所副總裁的羅伯遜(Colin Robertson)說，面對中國的霸凌，西方盟國團結一致非常重要，「中國沒有盟友，但我們有盟友」。

他指出在康明凱和史佩弗斯受審時，那麼多國家的外交官挺身而出，有數十個國家簽署由加拿大發起的《反對無理拘押外國公民宣言》；如今又看到剛落幕的四方安全對話和美澳英軍事聯盟，都代表西方盟國一致抗中的決心。

美國之音報導，中國網民也相當關注孟晚舟事件的進展，25日微博熱搜排行榜議題都和孟晚舟有關，吸引了總計超過八百萬中國網民的瀏覽，而且大多數人踴躍留言，還展現了濃厚的民族主義情緒。

有網民痛斥美加兩國「不光彩的行為，此後美國和加拿大將成為世界上最不受信任的國家」。但也有少數網民批判官媒論述扭曲事實，稱中國同步釋放2名加拿大人「抓也無在（據）放也無據，真的坐實了國際上抓人質的說法了」。

對於孟晚舟事件在中國境內引發與國際間截然不同的反應和論述，位於北京的卡內基-清華全球政策中心學者趙通表示，這是「一個事實、兩種解讀」。他說，中國和西方國家對事實、法治認知和基本價值觀等，已經形成了兩套不可能融合的體系。

趙通坦言，大部分中國學界、民間甚至官方都認為，逮捕孟晚舟是美國為了打壓中國高科技企業之「邪惡目的」所發起的一場不具正義的政治鬧劇。因此，為了維護正義，中國拘押2名加拿大人的手段是不是有爭議也就變成次要問題。

中國 加拿大 孟晚舟

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