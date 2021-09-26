孟晚舟和解書簽「事實承認」 華為更難翻案

美國律師認為，孟晚舟在和解書中簽的事實承認，將使華為在美國的訴訟將無法翻案，只會遭受更嚴厲的懲罰。 （美聯社）

美國 司法部24日達成緩起訴協議，讓華為 財務長孟晚舟返回中國 ，北京也隨即釋放兩名加拿大公民。這個發展顯示美中衝突有緩和跡象，但華為案象徵的科技爭霸戰並未因此落幕。華為25日指出，將繼續在美國訴訟中維護自己的權利。但美國律師認為，孟晚舟簽的事實承認，將使華為在美國將無法翻案，只會遭受更嚴厲的懲罰。

紐約時報報導，華為創辦人之女孟晚舟遭刑事控訴雖因而化解，但與此同時，北京與華府在軍事、科技和貿易上的競爭日益加劇。孟晚舟在中國被視為新特權階級，運用權勢在全球擴大中國影響力；華盛頓則把她視為美中科技冷戰代表人物，雙方幾乎同時釋放「戰俘」，也令人聯想起那時代。

這件案子雖落幕，美、中因華為而起的鬥爭並未結束。美國司法部雖與孟晚舟達成協議，但針對華為的刑事案件仍在進行。事實上，檢方或許會運用她承認涉及不當行為的供詞，作為對華為不利的證據—其中包括她故意誤導銀行主管，讓華為得以避開制裁的聲明。

華裔美國律師莫立平則在推特發文提到，孟簽的是一份暫緩起訴的和解書。因為案件還沒到最後庭審的階段，所以也不存在孟是不是要當庭認罪。根據這份和解書，美國政府暫時選擇不起訴孟，孟可以立即獲得自由，但孟在和解書裡承認了幾乎所有美國司法部的事實指控，而且不得反悔或改口。

那麼孟具體承認了什麼呢？ Skycom這家香港公司在存續期間是受華為控制的； 華為通過Skycom向伊朗銷售了包含美國芯片的設備，違反了美國對伊朗的製裁和出口管制法； 孟和華為在與香港銀行開展金融業務的事實，隱瞞了華為與Skycom的真實關係。

就在孟簽署這份和解書的同時，另外一條新聞說兩位被中國官方擬以間諜罪名指控的加拿大人已經在中國獲釋並已經在返回加拿大的途中。如此巧合的時機，說明孟的和解書和中國放人互為交換條件。也就是說，孟簽這份和解書提前獲得了中國政府的批准。

美國懲罰孟個人看起來不是最終目的，華為才是它要針對的對象。美國司法部聲明就明確說：「孟已經承認了華為非法銷售到伊朗和欺騙金融機構的事實。我們將繼續針對華為的案子，我們期待在法院證明我們的案子。」有了孟晚舟的這個事實承認，華為在美國將無法翻案，只會遭受更嚴厲的懲罰。華為仍是這場交易的最大輸家