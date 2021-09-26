我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／美國國鐵蒙大拿州出軌 已知3死至少50傷

中國發布新疆白皮書 否認「種族滅絕」指控

孟晚舟和解書簽「事實承認」 華為更難翻案

中國新聞組／北京26日電
美國律師認為，孟晚舟在和解書中簽的事實承認，將使華為在美國的訴訟將無法翻案，只會遭受更嚴厲的懲罰。 （美聯社）
美國律師認為，孟晚舟在和解書中簽的事實承認，將使華為在美國的訴訟將無法翻案，只會遭受更嚴厲的懲罰。 （美聯社）

美國司法部24日達成緩起訴協議，讓華為財務長孟晚舟返回中國，北京也隨即釋放兩名加拿大公民。這個發展顯示美中衝突有緩和跡象，但華為案象徵的科技爭霸戰並未因此落幕。華為25日指出，將繼續在美國訴訟中維護自己的權利。但美國律師認為，孟晚舟簽的事實承認，將使華為在美國將無法翻案，只會遭受更嚴厲的懲罰。

紐約時報報導，華為創辦人之女孟晚舟遭刑事控訴雖因而化解，但與此同時，北京與華府在軍事、科技和貿易上的競爭日益加劇。孟晚舟在中國被視為新特權階級，運用權勢在全球擴大中國影響力；華盛頓則把她視為美中科技冷戰代表人物，雙方幾乎同時釋放「戰俘」，也令人聯想起那時代。

這件案子雖落幕，美、中因華為而起的鬥爭並未結束。美國司法部雖與孟晚舟達成協議，但針對華為的刑事案件仍在進行。事實上，檢方或許會運用她承認涉及不當行為的供詞，作為對華為不利的證據—其中包括她故意誤導銀行主管，讓華為得以避開制裁的聲明。

華裔美國律師莫立平則在推特發文提到，孟簽的是一份暫緩起訴的和解書。因為案件還沒到最後庭審的階段，所以也不存在孟是不是要當庭認罪。根據這份和解書，美國政府暫時選擇不起訴孟，孟可以立即獲得自由，但孟在和解書裡承認了幾乎所有美國司法部的事實指控，而且不得反悔或改口。

那麼孟具體承認了什麼呢？ Skycom這家香港公司在存續期間是受華為控制的； 華為通過Skycom向伊朗銷售了包含美國芯片的設備，違反了美國對伊朗的製裁和出口管制法； 孟和華為在與香港銀行開展金融業務的事實，隱瞞了華為與Skycom的真實關係。

就在孟簽署這份和解書的同時，另外一條新聞說兩位被中國官方擬以間諜罪名指控的加拿大人已經在中國獲釋並已經在返回加拿大的途中。如此巧合的時機，說明孟的和解書和中國放人互為交換條件。也就是說，孟簽這份和解書提前獲得了中國政府的批准。

美國懲罰孟個人看起來不是最終目的，華為才是它要針對的對象。美國司法部聲明就明確說：「孟已經承認了華為非法銷售到伊朗和欺騙金融機構的事實。我們將繼續針對華為的案子，我們期待在法院證明我們的案子。」有了孟晚舟的這個事實承認，華為在美國將無法翻案，只會遭受更嚴厲的懲罰。華為仍是這場交易的最大輸家

華為 美國 中國

上一則

中學者：美釋放孟晚舟 不等於放過華為

下一則

海航首席執行官譚向東遭捕 被曝是美公民

延伸閱讀

獲釋兩樣情 孟晚舟獲英雄式歡迎 2加拿大人低調返國

獲釋兩樣情 孟晚舟獲英雄式歡迎 2加拿大人低調返國
孟晚舟返中成「愛國宣傳」 1億人「網上接機」

孟晚舟返中成「愛國宣傳」 1億人「網上接機」
孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」

孟晚舟獲釋 共和黨參議員抨擊拜登政府「軟弱、屈服」
孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

孟晚舟案「換囚」 拜登和習近平可能達某種和解

熱門新聞

據傳中國當局打算將恒大集團分為三個實體，將這家搖搖欲墜的地產開發商變成一家國企。路透

北京出手了？傳恒大集團將一分為三 變為國企

2021-09-22 17:04
在全運會女子100米欄比賽中，來自湖南的選手夏思凝被網友們直呼「神顏」、「被美到了」。（取材自環球網）

「女版劉翔」亮相全運會 網呼：神顏

2021-09-24 10:00
深圳一樓盤業主集體請願退房。 （取材自中國基金報）

均價逾1500萬 深圳豪宅業主集體請願退房

2021-09-20 08:00
李子柒無預警宣布停更影片。 （取材自微博）

停更引熱議 李子柒團隊被李亞鵬「一鍋端」？

2021-09-17 13:00
2015年9月中國國家主席習近平（右二）偕夫人彭麗媛抵達美國華盛頓國是訪問，時為美國副總統的拜登與夫人到機場迎接。（新華社資料照片）

習近平首次表態 否定拜登「實力地位」說

2021-09-18 08:59
香港富商劉鑾雄對恒大失去信心，考慮出清手中持股，圖為香港的恒大中心。(歐新社)

恒大失去最大支持者 第2大股東劉鑾雄 考慮出清持股

2021-09-23 21:18

超人氣

更多 >
遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機

遭拘留逾千日 加拿大「兩個麥可」返國 杜魯多親接機
深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離

深圳機場今晚只孟晚舟包機降落 將執行14＋7隔離
當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候

當選國民黨黨主席 朱立倫：今晚開始是民進黨要擔心的時候
圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎

圖輯／孟晚舟抵達深圳機場 民眾舉國旗、橫幅歡迎
克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻

克魯曼評恒大危機：不是雷曼 而是Barbaru時刻